Drake lança novo álbum, 'Certified Lover Boy', e acirra a rivalidade com Jay-Z

Por mais de uma década, Drake e Kanye West estão travados em uma batalha no topo da lista do hip-hop - colaboradores ocasionais viraram competidores amigáveis que viraram rivais amargos, e às vezes os três ao mesmo tempo. No entanto, raramente as duas estrelas definidoras de geração entrelaçaram tão intimamente seus destinos musicais como esta semana, quando eles lançaram álbuns muito antecipados e atrasados com cinco dias de diferença entre si, com estratégias de lançamento muito diferentes.

Certified Lover Boy, o sexto álbum de estúdio de Drake, foi lançado nesta sexta, 3, depois de uma série de teases e singles promocionais. O álbum, que estava programado para sair em janeiro, traz 21 faixas e um grande complemento de estrelas convidadas, incluindo Jay-Z, Travis Scott, Lil Baby, Future, Young Thug, Rick Ross e Lil Wayne.

Já o décimo álbum de West, Donda, chegou no domingo com consideravelmente mais atrito, o que pode ter apenas alimentado seu hype. Originalmente programado para julho de 2020, o disco de 27 faixas veio na sequência de três eventos de audição durante os quais West tocou o trabalho; encenou uma cerimônia de casamento simulada com sua ex-esposa, Kim Kardashian West; recebeu convidados polarizadores como DaBaby e Marilyn Manson; e se recusou a falar.

Donda tem seu próprio banco de convidados superstar, incluindo Weeknd, Pop Smoke e Roddy Ricch. Alguns poucos, como Scott, Lil Baby, Jay-Z e Young Thug, aparecem em ambos os LPs. (Poucas mulheres aparecem em ambos os lançamentos.) Suas listas de faixas recheadas se tornaram uma estratégia padrão da indústria para maximizar os fluxos e podem ser uma arma chave no concurso de paradas entre Donda e Certified Lover Boy.