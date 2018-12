Drake é o artista mais ouvido de 2018 no Spotify, seguido por Post Malone e XXXTentacion

O rapper canadense Drake é o artista mais ouvido ao longo de 2018 no Spotify, segundo o ranking divulgado nesta terça-feira, 4, pela plataforma de streaming, que conta com outros dois rappers no pódio: Post Malone, na segunda posição, e o já falecido XXXTentacion, no terceiro lugar, ambos americanos.

God's Plan, de Drake, foi a faixa com mais reproduções, seguida por SAD!, de XXXTentacion; "rockstar (feat. 21 Savage)" e Psycho (com Ty Dolla$ign), ambas de Post Malone; e In My Feelings, também de Drake.

O canadense também teve o álbum mais popular no Spotify, Scorpion, que ficou à frente de beerbongs & bentleys, de Post Malone; "?", de XXXTentacion; Dua Lipa, de Dua Lipa, e ÷, de Ed Sheeran.

Artistas com mais streams no Brasil

1. Zé Neto & Cristiano

2. Jorge & Mateus

3. Anitta

4. Matheus & Kauan

5. Marília Mendonça

Músicas com mais streams no Brasil:

1. Jorge & Mateus - Propaganda - Ao Vivo

2. Anitta Mc Zaac, Maejor, Tropkillaz, DJ Yuri Martins - Vai malandra

3. Matheus & Kauan, Anitta - Ao Vivo E A Cores

4. MC Kevinho, Simone & Simaria - Ta Tum Tum

5. Gusttavo Lima - Apelido Carinhoso

Álbuns com mais streams no Brasil:

1. Esquece o Mundo Lá Fora (Ao Vivo) - Deluxe - Zé Neto & Cristiano

2. Terra Sem CEP (Ao Vivo) - Jorge & Mateus

3. Intensamente Hoje! - Matheus & Kauan

4. O Céu Explica Tudo (Ao Vivo) - Henrique & Juliano

5. Ao Vivo em São Paulo - Gustavo Mioto

Artistas com mais streams no mundo:

1. Drake

2. Post Malone

3. XXXTENTACION

4. J Balvin

5. Ed Sheeran

Artistas mulheres com mais streams no mundo:

1. Ariana Grande

2. Dua Lipa

3. Cardi B

4. Taylor Swift

5. Camila Cabello

Músicas com mais streams no mundo:

1. Drake - God's Plan

2. XXXTENTACION - SAD!

3. Post Malone - rockstar (feat. 21 Savage)

4. Post Malone - Psycho (feat. Ty Dolla $ign)

5. Drake - In My Feelings

Álbuns com mais streams no mundo:

1. Scorpion - Drake

2. beerbongs & bentleys - Post Malone

3. ? - XXXTENTACION

4. Dua Lipa - Dua Lipa

5. ÷ - Ed Sheeran

Grupos com mais streams no mundo:

1. Imagine Dragons

2. BTS

3. Maroon 5

4. Migos

5. Coldplay

Playlists com mais streams no mundo:

1. Today's Top Hits

2. RapCaviar

3. ¡Viva Latino!

4. Baila Reggaeton

5. Songs to Sing in the Car

Gêneros que mais cresceram no Spotify em 2018:

1. EMO Rap

2. Lo-fi Beats

3. Deep Talent Show

4. Ringtone

5. Brega Funk

Podcasts exclusivos com mais streams no Spotify:

1. Fest & Flauschig

2. The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

3. Dissect

4. Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith

5. TALK-O-MAT

Gêneros de podcasts com mais streams no Spotify:

1. Crime and Mystery

2. Comedy

3. News & Politics

4. Health

5. Arts