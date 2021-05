Drake e BTS se destacam na premiação do Billboard Music Awards

Foi um caso de família no Billboard Music Awards: Pink girou no ar em uma performance poderosa com sua filha, e Drake foi eleito o artista da década, recebendo a homenagem ao lado de seu filho de 3 anos de idade .

Drake, que estendeu seu recorde como o vencedor mais condecorado da história da premiação para 29 vitórias no domingo, estava cercado por familiares e amigos que o presentearam com o Prêmio Artista da Década. Ele subiu no palco do lado de fora do Microsoft Theatre em Los Angeles com seu filho Adonis segurando sua mão. “Quero dedicar este prêmio aos meus amigos, aos meus colaboradores de longa data ... à minha linda família e a você”, disse ele, olhando para Adônis e pegando-o para beijá-lo.

Drake colocou sua primeira música na parada Billboard Hot 100 em 2009, e desde então registrou o maior número de canções na parada, com 232 entradas. Ele também registrou um recorde de 45 sucessos nas dez primeiras posições do Hot 100 e um recorde de 22 vezes em primeiro lugar na parada de canções de Hot R&B/Hip-hop. Drake também foi nomeado o melhor artista de streaming de músicas no Domingo.

Pink recebeu o Prêmio Ícone e foi acompanhada no palco por sua filha de 9 anos,mostrando suas poderosas habilidades de ginástica enquanto giravam no ar em uma performance de cair o queixo. Conhecida por seus movimentos aéreos e acrobáticos característicos, Pink foi acompanhada por Willow Sage Hart enquanto Cover Me In Sunshine tocava ao fundo, a música de Pink com os vocais de sua filha.

“Willow, você acertou em cheio”, disse Pink após a apresentação. “Eu amo o que faço e amo as pessoas com quem faço isso, e somos muito bons no que fazemos, mas não importaria se ninguém viesse nos ver e tocar conosco. Então, todos vocês aí... obrigado por terem vindo!”

A performance de Pink foi um dos vários momentos pré-gravados na premiação, que foi apresentada por Nick Jonas. Apresentações ao vivo foram realizadas ao ar livre, na frente de membros febris da audiência usando máscaras.

The Weeknd estava preparado para conquistar o maior número de vitórias da noite - 10. Ele começou a cerimônia com 16 indicações, ganhando honras como melhor artista, melhor artista masculino, melhor canção da lista dos 100 por Blinding Lights e melhor álbum R&B por Depois de horas.

“Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a vocês, meus pais”, disse ele. “Se sou o homem que sou hoje é por causa de vocês. E obrigado aos meus fãs, é claro.”

O falecido rapper Pop Smoke também foi um grande vencedor: ele recebeu postumamente cinco homenagens, incluindo o melhor artista iniciante e o melhor artista de rap, enquanto seu trabalho de estreia - Shoot for the Stars, Aim for the Moon - ganhou o álbum de rap/top e o top Billboard 200 álbum, prêmio recebido por sua mãe.

“Obrigado aos fãs por honrar a vida e o espírito do meu filho. Ele continua a se manifestar como se ainda estivesse aqui em carne e osso”, disse Audrey Jackson. "Ele criou música para aquelas crianças que tem que dormir esprimida com outras em um quarto, a criança que tem que descobrir como ir para a escola todos os dias para se formar e deixar sua mãe orgulhosa. Ele fez isso para que garotos de 14 anos não tivessem que matar para provar que eles são alguém."

Confira a lista dos vencedores:

- Melhor artista: The Weeknd

- Música top entre as 100 mais: The Weeknd, Blinding Lights

- Top álbum da Billboard 200: Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon.

- Melhor artista feminina: Taylor Swift

- Top artista masculino: The Weeknd

- Melhor artista revelação: Pop Smoke

- Colaboração principal: Gabby Barrett com Charlie Puth, I Hope

- Melhor duo/grupo: BTS

- Melhor artista de R&B: The Weeknd

- Melhor artista de rap: Pop Smoke

- Melhor artista country: Morgan Wallen

- Melhor artista de rock: Machine Gun Kelly

- Melhor artista latino: Bad Bunny

- Melhor artista de dança / eletrônica: Lady Gaga

- Melhor artista cristão: Elevation Worship

- Melhor artista gospel: Kanye West

- Melhor artista social: BTS

- Melhor artista de streaming de músicas: Drake

- Melhor artista em vendas: BTS

- Melhor artista de músicas de rádio: The Weeknd

- Melhor artista do Top Billboard 200: Taylor Swift

- Melhor artista do Top Hot 100: The Weeknd

- Prêmio Artista da Década: Drake

- Prêmio Ícone: Rosa

- Prêmio Criador de Mudanças: Trae Tha Truth