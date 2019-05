Drake dominou o Billboard Music Awards 2019 conquistando 12 prêmios

O cantor canadense Drake conquistou, na noite de quarta-feira, 12 prêmios no Billboard Music Awards 2019, um feito histórico, onde o rapper se tornou, além disso, no artista mais premiado, ao somar 27 estatuetas ao longo de sua carreira.

Na cerimônia, ocorrida na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA), Drake levou, entre outros, os prêmios ao melhor artista, melhor artista masculino, melhor rapper e melhor álbum por "Scorpion".

A rapper americana Cardi B também teve uma grande noite, conquistando seis prêmios. Atrás dela estava o grupo Maroon 5 com quatro premiações.

A cerimônia começou com a performance de Taylor Swift, que apresentou seu novo single ME!, ao lado de Brendon Urie, vocalista do grupo Panic! At the Disco.

A apresentação mas aguardada foi a de Madonna, que ao lado do cantor Maluma, mostrou seu novo single Medellín.

Além disso, o Billboard Music Awards 2019 entregou a Mariah Carey o prêmio Icon Award, pela sua obra. A cantora dedicou a homenagem aos filhos e fãs.