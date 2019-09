Drake culpa chuva ao proibir transmissão de show no Rock in Rio 2019; Boninho rebate

A polêmica passagem de Drake no Rock in Rio 2019 continuou rendendo nas redes sociais mesmo depois da sua apresentação. Após proibir que seu show fosse transmitido na televisão, fotografado pelos profissionais credenciados e ainda ter desativado a tirolesa enquanto estava no palco, o rapper se justificou no Twitter. Pedindo desculpas, ele apontou a chuva como motivo dessas decisões e terminou a mensagem prometendo que vai retornar ao Brasil.

"Desculpe a todos pela transmissão ao vivo do @rockinrio. O tempo estava imprevisível, pois estava chovendo quando subi no palco e não sabíamos qual seria o resultado do show. Minhas desculpas em nome da Mãe Natureza ... Voltarei para mais!", escreveu Drake.

Boninho, diretor da Rede Globo que já comandou a transmissão do festival pelo canal, rebateu a publicação do canadense no Twitter: "Não é verdade! Vc pisou na bola por absoluta falta de respeito com o público Brasileiro. Muito antes da chuva, já não tinha liberado o show. Mandou seu light designer embora, deu piti geral. Simplesmente não quis liberar. Uma pena para seus fãs brasileiros".

Não é verdade! Vc pisou na bola por absoluta falta de respeito com o público Brasileiro. Muito antes da chuva, já não tinha liberado o show. Mandou seu light designer embora, deu piti geral. Simplesmente não quis liberar. Uma pena para seus fãs brasileiros. — J.B. Oliveira (@boninho) 28 de setembro de 2019

Um dos shows mais aguardados da noite - e também do festival -, a decisão pegou tanto a assessoria do Rock in Rio quanto do Multishow de surpresa. Também vale lembrar que, diferentemente de outras atrações, que fizeram shows em São Paulo e em outras cidades, o show do Rio foi o único do rapper aqui no país. Até o momento, não há informações se o show será disponibilizado em algum outro lugar para download ou streaming.

No lugar do show do rapper, o Multishow exibiu uma apresentação da Rihanna na O2 Arena, em Londres. A apresentação faz parte da turnê The Loud Tour e aconteceu em 2012.