Dorival Caymmi sai do hospital Após quase um mês de internação, o compositor Dorival Caymmi, de 90 anos, recebeu alta hoje do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul. Ele havia sido internado no dia 11 de agosto para tratar de uma ferida no pé, causada por diabetes. Apesar de o ferimento ter sido considerado superficial pelos médicos, o cantor precisou ficar em observação. Segundo seu filho mais novo, Danilo Caymmi, o machucado foi descoberto no Dia dos Pais. "O que ele teve não foi nada grave, é algo comum em pessoas diabéticas. Mas como não houve melhora, decidimos interná-lo", disse Danilo. Por recomendação dos médicos, Dorival Caymmi deve ficar em repouso na sua casa por alguns dias antes de voltar a participar de shows. Em 30 de maio, Dorival Caymmi completou 90 anos e compareceu à festa que os seu três filhos (Nana, Dori e Danilo) deram no Canecão, cantando suas músiacas para um público de cerca de três mil pessoas. Porém, tem preferido viver de maneira reclusa nos últimos anos, devido ao enfraquecimento de sua saúde. Além de ser diabético, o compositor sofre de osteoporose e, em 1999, passou por uma cirurgia para retirar um dos rins.