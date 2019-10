Donavon Frankenreiter deve trazer surf music ao Brasil em 2020

Com 20 anos de carreira na mala e após esgotar diversos shows no País, Donavon Frankenreiter está com data marcada para voltar ao Brasil. O cantor de surf music está programado para trazer os shows da The Record Player Tour para terras brasileiras no verão de 2020, com apresentações que deverão salientar toda a paixão - e também a obsessão - do artista pelo som analógico dos toca discos.

No repertório da nova turnê, estão os mais recentes lançamentos de Frankenreiter, que neste ano gravou quatro novos singles: Them Blues, Boom Boom, Is It You e Could Be One of Those Days. As novas canções estão presentes no Bass & Drum Tracks, novo álbum de coletâneas do cantor que reúne seus maiores sucessos, mas com algumas faixas novas.

É com essa mistura de décadas que Donavon tem realizado os últimos shows, sempre acompanhado do multi-instrumentista Matt Grundy, que também é seu parceiro musical de longa data. No palco, a dupla tem feito performances especiais - com uma vitrola posicionada entre ambos, o duo estará soltando a agulha, ao vivo e em hi-fi, girando o baixo analógico e a bateria, para transmitir ao público a sensação de que o palco está tomado por vários músicos, quando, na realidade, estão apenas os dois.

“Nós amamos discos de vinil e somos completamente viciados em equipamentos vintage... e foi por isso que tive essa ideia”, justifica Donavon em comunicado à imprensa, sobre a arriscada escolha de levar uma vitrola ao palco de seus shows.

Na altura dos seus 20 anos de carreira musical, Donavon Frankenreiter coleciona fãs no Brasil. São Paulo abriga, inclusive, uma de suas maiores bases de fãs no mundo - o que não passou batido pelo cantor, que comemorou no Instagram a mini turnê que fará no país por meio de um post em português (veja logo abaixo).

Com mais de uma dúzia de discos lançados e centenas de canções escritas, o compositor e surfista profissional se tornou sinônimo de grooves prazerosos, batidas cheias de estilo e mensagens de liberdade. Das baladas inspiradas pelo mar às pedradas blues-funk, Donavon está sempre evoluindo.

As apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro são uma realização da Move Concerts Brasil e Zeroneutro Corp. e fazem parte da plataforma Live Music Rocks, apresentada pelo Banco do Brasil. Clientes Ourocard terão acesso à pré-venda exclusiva, que começa em 26 de outubro. Para o público geral, as vendas começam a partir do dia 30. Nas duas cidades, os ingressos poderão ser aquiridos no site da Livepass.

SERVIÇO

DONAVON FRANKREITER - THE RECORD PLAYER TOUR

04/01 - Santa Catarina

Local: Mentawai Bar

Horário: 02h

Valor: Pista: R$80 (inteira), R$40 (meia), R$45 (entrada solidária)

https://www.facebook.com/events/2473660269378837/

07/01 - Porto Alegre

Local: Bar Opinião

Horário: 22h

Valor: Pista: R$110 (inteira), R$55 (meia), R$60 (entrada solidária)

https://www.facebook.com/events/691038561404765/

08/01 - Curitiba

Local: Ópera de Arame

Valor e horário ainda não foram divulgados

https://www.facebook.com/events/2401771316808551/

09/01 - São Paulo

Local: Áudio Clube

Horário: 21h

Valor: Pista: R$140 (inteira) e R$70 (meia)/ Camarote: R$170 (inteira)/ R$85 (meia)

https://www.facebook.com/events/1379133462239662/

10/01 - Recife

Local: Beira Rio Pier Área - Recife Antigo

Valores e horários ainda não foram divulgados

https://www.facebook.com/events/391385411799796/

11/01 - Fortaleza

Local: Barraca Barong Surf Club

Valores e horários ainda não foram divulgados

https://www.facebook.com/events/381493892736675/

12/01 - Rio de Janeiro

Local: Fabrika

Horário: 21:30h

Valor: Pista: R$140 (inteira) e R$70 (meia)

https://www.facebook.com/events/2327446000901487/