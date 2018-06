Dolores O'Riordan gravaria nova versão de 'Zombie'

A inconfundível voz do grupo The Cranberries Dolores O'Riordan, morta na segunda-feira, 15, estava se preparando para gravar uma nova versão de uma de suas canções mais conhecidas, Zombie, com a banda de rock Bad Wolves.

"Estamos comovidos e tristes com a notícia da morte de Dolores, algumas horas antes dela ir gravar a voz para a nossa versão de Zombie", anunciou Bad Wolves no Facebook.

Dona de uma forte voz fora dos padrões, a vocalista do grupo de pop-rock irlandês morreu repentinamente em Londres, aos 46 anos, segundo anunciou sua agência, a Lindsey Holmes Publicity, em um comunicado, sem dar detalhes das causas da morte.

Segundo um de seus amigos, o produtor Dan Waite, a artista parecia contente e entusiasmada poucas horas antes de sua morte, cuja causa ainda é desconhecida.

"Dolores me deixou uma mensagem de voz na noite passada à meia-noite (no início da segunda-feira) para me dizer o quanto ela gostou da versão de Bad Wolves de Zombie. Eu estava ansioso para vê-la no estúdio e gravar sua voz", declarou.

"Parecia cheio de vida, brincava e estava eliz em ver a mim e minha esposa essa semana", acrescentou.

Lançada em 1994 no álbum No Need to Argue, Zombie, uma canção inspirada no grunge sobre o conflito na Irlanda do Norte, é talvez o maior sucesso de The Cranberries.