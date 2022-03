Dolly Parton dedica premiação da Academia de Música Country ao povo da Ucrânia

A cantora Dolly Parton dedicou a premiação da Academia de Música Country ao povo da Ucrânia na segunda-feira, durante uma cerimônia repleta de música que viu Miranda Lambert ser coroada artista do ano.

Parton fez uma das duas homenagens à Ucrânia ao abrir a cerimônia de premiação anual no Allegiant Stadium em Las Vegas. O evento foi transmitido ao vivo no Prime Video pela primeira vez.

"Quero que enviemos nosso amor e esperança aos nossos irmãos e irmãs na Ucrânia. Por que não dedicamos todo este evento a eles e oramos pela paz?", disse a matriarca da música country, de 76 anos, sob aplausos.

Brad Tursi, do Old Dominion, agradeceu a Parton quando a banda recebeu seu prêmio de grupo do ano, acrescentando que era estranho comemorar enquanto "as pessoas lutam por suas vidas".

A invasão da Ucrânia pela Rússia fez com que 1,7 milhão de pessoas fugissem e desencadeou temores de um conflito mais amplo no Ocidente.

Miranda Lambert ganhou o prêmio principal da noite, artista do ano, após um ano em que ela lançou o sucesso The Marfa Tapes com os cantores e compositores Jon Randall e Jack Ingram com aclamação da crítica.

Outros grandes vencedores incluíram Morgan Wallen por seu melhor álbum, Dangerous, e Jason Aldean e Carrie Underwood pela música do ano, If I Didn't Love You.