Doente, Aretha Franklin recebe visita de Stevie Wonder e Jesse Jackson

A lendária cantora de soul Aretha Franklin, que está gravemente doente, foi visitada em sua casa na área de Detroit nesta terça-feira, 14, pelo colega músico Stevie Wonder, pelo líder norte-americano de direitos civis Jesse Jackson e por seu ex-marido Glynn Turman, disse sua assessora.

Franklin, de 76 anos e que deixou a música gospel para um reinado de mais de 50 anos como a Rainha do Soul, está sob cuidados paliativos em sua casa, de acordo com sua assessora, Gwendolyn Quinn.

Quinn se negou a discutir sobre a condição de Franklin, mas disse: “Ela está seriamente doente”.

A cantora, cujos sucessos incluem Chain of Fools e Think, possui uma relação profissional de longa data com Wonder, com quem se apresentou há 13 anos na premiação Annual Soul Train Lady of Soul Awards em Pasadena, na Califórnia.

Ela e Turman foram casados de 1978 a 1984.

Em seu auge nas décadas de 1960 e 1970, Franklin dominou as paradas musicais com sucessos incluindo I Never Loved a Man (The Way I Love You), Baby, I Love You, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman e Respect, um cover de uma canção de Otis Redding que se tornou uma música de empoderamento durante a era de direitos civis nos Estados Unidos.

Fãs de Franklin, incluindo o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, usaram as redes sociais para expressar carinho.

“Como pessoas em todo o mundo, Hillary e eu estamos pensando em Aretha Franklin nesta noite e ouvindo suas músicas, que têm sido uma parte tão importante de nossas vidas nos últimos 50 anos”, disse Clinton em publicação no Twitter na noite de segunda-feira.