Do saudosismo do The Manhattans ao samba de Alexandre Pires: o melhor do fim de semana em SP

Não é exagero usar o clichê “os bons tempos estão de volta” para o show que o grupo americano The Manhattans apresenta neste domingo, 10, na capital paulista.

Criado na década de 1960, o conjunto terá como convidado especial o cantor Gerald Alston, que fez parte do grupo em diferentes fases. É a voz dele que se ouve em sucessos como Kiss and Say Goodbye e Shining Star.

Alston, por meio de mensagem de voz, falou ao Estadão sobre a expectativa para o show. “Nós temos muitos fãs no Brasil, muitas canções que foram tocadas por aqui e fizeram sucessos. Queremos ter certeza que vamos satisfazê-los tocando nossos grandes hits”, diz.Aqui no Brasil, um dos principais sucessos do grupo é a balada Forever By Your Side, que fez parte da trilha sonora da novela A Gata Comeu, exibida pela TV Globo em 1985 – até hoje a trama tem um fã clube fiel.

Alston se lembra quando esteve pela primeira vez no Rio de Janeiro para um show solo e o público, no final, começou a pedir músicas do The Manhattans. “Eu disse, que tal mais 15 minutos?”, lembra o músico. Ele se diz ansioso para repetir esse momento no Brasil e ouvir a plateia cantando com ele novamente.

The Manhattans completa 60 anos de existência neste ano. O grupo chega ao Brasil para uma série de shows – antes de São Paulo, eles passarão por Belo Horizonte e Rio de Janeiro – depois de lançarem, no ano passado, o primeiro álbum em duas décadas.

Batizado de The Legacy Continues, o disco tem 10 faixas, entre inéditas e regravações. Os sucessos Shining Star e Kiss and Say Goodbye aparecem em versões ao vivo. Alston diz que o álbum foi bem recebido nos Estados Unidos, o que comprova que o soul do trio continua a emocionar as plateias.

The Manhattans. Dom. (10), 20h30. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 180/R$ 320. Ingressos aqui.

Alexandre Pires

O cantor Alexandre Pires apresenta, de forma virtual, o show Baile do Nego Véio 2, no qual, além de sucessos de carreira solo e do grupo Só Pra Contrariar, tem um repertório que inclui músicas como Arerê, de Ivete Sangalo, Final Feliz, de Jorge Vercilo, e Beija Flor, da Timbalada. 3ª (12), 20h. Grátis. Compre seu ingresso.

Vitor Kley

O cantor Vitor Kley, um dos grandes nomes do pop brasileiro atual, traz seu novo show para a cidade. No roteiro, músicas como Pupila, O Sol e Adrenalizou. Os cantores Samuel Rosa e Vitão fazem participações especiais.

Dom. (10), 20h. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. R$ 40/R$ 60. Ingressos Vitor Kley.

Céu

Céu estreia no palco sua nova turnê, Um Gosto de Sol. Baseada no disco homônimo, o primeiro em que ela atua só como intérprete, a apresentação traz canções como Bim Bom, de João Gilberto, Deixa Acontecer, do grupo Revelação, e Paradise, de Sade. 5ª (14) e 6ª (15), 22h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 80/R$ 190. Veja aqui.

Canta Belchior

Nascido em uma live, o projeto em que a cantora Ana Cañas celebra a obra do compositor Belchior virou disco e show. Entre as composições escolhidas, estão Alucinação, Sujeito de Sorte, Coração Selvagem e Como Nossos Pais. Dom. (10), 20h. Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, Perdizes. R$ 60/R$ 180. Ingressos.

Jards Macalé

O compositor Jards Macalé se apresenta em formato voz, violão e percussão. Autor de canções como Hotel das Estrelas e Mal Secreto, ambas gravadas por Gal Costa, Macalé, além de suas composições - novas e antigas - interpreta músicas dos sambistas Moreira da Silva e Zé Keti. Hoje (8), 22. Casa Natura. R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros. R$ 40/R$ 160. Compre aqui.

Cirandas

A pernambucana Lia de Itamaracá apresenta o show Ciranda Sem Fim. Baseado no álbum produzido pelo DJ Dolores, que participou do Mangue Beat, o repertório mescla antigos e novos sons em músicas como Peixe Mulher e Meu São Jorge. Hoje (8), 21h. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. R$ 20/R$ 40. Ingressos.

Jorge & Mateus

Uma das duplas mais bem sucedidas do sertanejo, Jorge & Mateus faz apresentação com seus maiores sucessos, entre eles, Pode Chorar, Voa Beija Flor, Amo Noite e Dia e A Hora é Agora. A música nova, Molhando o Volante, também está no roteiro. Hoje (8), 23h59. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 200/R$ 520. Compre o seu ingresso.

Esquenta para o carnaval

O cantor, compositor e rabequeiro pernambucano Siba apresenta o show A Turma Tá Subindo, em clima carnavalesco. Acompanhado de banda, além do frevo que dá nome ao espetáculo, ele canta canções do disco Coruja Muda. Hoje (8) e sáb. (9), 21h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 20/R$ 40. Compre aqui.

Duas óperas

A Orquestra Sinfônica Municipal, sob a batuta do maestro Roberto Minczuk e do Coro Lírico, sob a regência do maestro Mário Zaccaro, apresenta a montagem inédita das óperas Navalha na Carne e Homens de Papel, compostas por Leonardo Martinelli e Elodie Bouny, baseadas nas peças homônimas escritas pelo dramaturgo Plínio Marcos, um dos nomes mais importantes da cultura marginal brasileira. Hoje (8), 20h; sáb. (9) e dom. (10), 17h. Theatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/n, República. R$ 30/ R$ 120. Garanta seu lugar.

Em duo

O pianista Cesar Camargo Mariano e o baixista Sidiel Vieira são velhos companheiros de palco, no entanto, nunca haviam se apresentado em duo – formato em que eles costumam tocar no fim de cada ensaio de shows em que se apresentam em trio ou com banda. Em clima descontraído, eles apresentam temas brasileiros e standarts do jazz. Dom. (10), 19h30. Bourbon Street. R. Dos Chanés, 12, Moema. R$ 190. Ingressos.

Barbatuques

Os Barbatuques estreiam temporada do show Barbatuquices. Em uma apresentação interativa, o público vivencia a linguagem corporal proposta pelo grupo sendo desafiado a explorar diferentes timbres produzidos por estalos, palmas e assobios. Estreia sáb. (9). Sáb e dom., 15h. Teatro MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jardim das Acácias. R$ 70. Até 24/4. Compre aqui.

Celebração

Grandes nomes do metal brasileiro - Antônio Araújo (guitarra, Korzus e One Arm Away), Felipe Andreoli (baixo, Angra) e Amilcar Christófaro (bateria, Torture Squad e Kisser Clan), se unem ao vocalista Jimmy London para celebrar o repertório da extinta banda Matanza. Dom. (10), 20h. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 120/R$ 280. Ingressos.