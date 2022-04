Do samba de Roberta Sá ao pop de Maroon 5: confira as atrações da semana

Só clássicos na roda de samba de Roberta Sá

A relação da cantora Roberta Sá com o samba é algo que sempre esteve presente em seus álbuns e projetos. Porém, agora, na volta aos palcos nesta fase mais amena da pandemia, ela dedica um show exclusivamente a ele.

O SambaSá, como foi batizado, traz a cantora interpretando músicas que foram sucesso nas vozes de Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, Martinho da Vila, Dudu Nobre e Jorge Aragão. Entre elas, Coração em Desalinho, Fala Baixinho, Maneiras e Alguém me Avisou.

“O repertório desse show é um passeio por tudo o que ouvi e me fez amar o samba. Tem de D. Ivone Lara a Mumuzinho, contempla o repertório de Beth Carvalho a Alcione, além de clássicos do meu repertório, como Samba de Um Minuto”, conta Roberta ao Estadão.

Como toda roda de samba, o SambaSá também deve trazer alguns improvisos, inclusive do repertório. “Para isso, eu conto com um time de músicos experientes em palco e em roda. Músicos que amam tocar e trocar. Sendo assim, o público participa e dá o tom da apresentação junto com quem está no palco”, diz a cantora.

A banda de Roberta é formada por Alaan Monteiro (cavaco e bandolim), Gabriel de Aquino (violão), João Rafael (baixo), André Manhães (bateria), Pedrinho Ferreira (pandeiro, congas, caixa, repique de anel, tamborim, efeitos) e Jéssica Araújo (surdo, tantã, pandeiro, tamborim, efeitos).

Sáb. (2), 22h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Ingressos de R$ 70 a R$ 190. Compre aqui seu ingresso.

Maroon 5 no Allianz Parque

A banda pop americana Maroon 5 apresenta o show de sua primeira viagem internacional após o lançamento do álbum Jordi, que traz o sucesso Beautiful Mistake. A abertura é do brasileiro Jão. 3ª (5), 21h. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. R$ 320/R$ 750.Garanta sua entrada.

Música feita por refugiados

A Orquestra Mundana Refugi, formada por brasileiros, imigrantes e refugiados da Palestina, Irã, Guiné, Congo, Turquia, Cuba, China e Síria, faz o pré-lançamento de seu álbum Subjuntivo. Sexta (1º), 21h. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. R$ 20/ R$ 40. Compre aqui.

Roberto Menescal

O músico e compositor Roberto Menescal se une ao trio BossaCucaNova no lançamento do álbum Bossa Got The Blues. Como o título indica, os dois gêneros musicais se encontram em versões para Rio e Você, ambas composições de Menescal com Ronaldo Bôscoli, além de temas instrumentais inéditas. A cantora Cris Delano participa como convidada especial. Sexta (1) e sábado (2), 21h30. Sesc Pompeia. Comedoria. R. Clélia, 93, Pompeia R$ 20/ R$ 40. Ingressos aqui.

Grandes sucessos

O cantor e compositor Jorge Vercilo apresenta seu novo show, Raça Menina. Revezando entre momentos de mais intimidade, com voz e violão, e outros com a participação de sua banda, ele mostra músicas novas, como Endereço, e os antigos sucessos Final Feliz, Ela Une Todas as Coisas e Monalisa. Sáb. (2), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 120/R$ 240. Ingressos.

Duda Beat

A cantora Duda Beat, dona de sucessos como Chega e Bixinho, traz para a cidade a turnê Duda Beat on Tour. Além de música, o show traz elementos cênicos e visuais baseados em uma narrativa dark e sombria de seus últimos clipes, Meu Pisêro e Nem Um Pouquinho. Sexta (1º), 21h. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 120/R$ 200. Compre seu ingresso.

Orquestra de Câmara

Orquestra de Câmara da ECA/USP (OCAM), formada por jovens estudantes de música, abre a temporada 2022 com um concerto que apresenta as obras Masques et Bergamasques, de Gabriel Fauré, e Concerto para Violino em Ré Maior, de Johannes Brahms. Com regência de Gil Jardim, as apresentações arrecadarão alimentos para serem distribuídos para a Comunidade São Remo. Hoje (1º), 20h, Anfiteatro Camargo Guarnieri. R. do Anfiteatro, 109, Cidade Universitária. Dom. (3), 17h. Catedral Presbiteriana de São Paulo. Rua Nestor Pestana, 136, Consolação.

Zé Alexandre

O cantor Zé Alexandre, vencedor da primeira temporada do programa The Voice +, exibida no ano passado, estreia o show Soul, Blues e Outras Estradas. Dirigido pelo produtor Torcuato Mariano, Zé apresenta duas canções inéditas e autorais do EP Procura e mostra uma seleção de músicas que ficaram conhecidas nas vozes de Cassiano, Aretha Franklin e Ella Fitzgerald. 5ª (7), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, Consolação. R$ 90. Ingressos aqui.