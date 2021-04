Do palco à tela: astros de K-pop preparam exposição de arte em Londres

Em um café de Seul, os astros de K-pop Song Min-ho e Kang Seung-yoon debatem uma seleção de suas pinturas e fotos que seguirão para uma exposição em Londres, no segundo semestre. Conhecidos principalmente por sua música, os colegas da banda Winner exibirão sua arte ao lado do também cantor de K-pop Henry Lau na Feira de Arte Start, que acontecerá na Galeria Saatchi e coincidirá com a famosa Semana de Arte Frieze. "A música conta uma história, seja com final feliz ou final triste, parece haver um fim claro", disse o rapper Song, mais conhecido pelo nome de palco Mino, à Reuters. "Na arte, cada pintura tem uma caracterização diferente, mas parece que sempre existe um final em aberto, e isso faz as pessoas pensarem muito".

O artista de 28 anos, que começou a pintar com tintas acrílicas quando tinha pouco mais de 20 anos, fez sua estreia pública como pintor em 2019 em uma exibição em Seongnam. Ele apresentará uma seleção de pinturas que inclui um autorretrato de uma figura escura cercada por balões coloridos na capital inglesa.

Mino e Kang, cantor, compositor e produtor conhecido como Kang Seung Yoon, apresentam suas obras de arte com os pseudônimos Ohnim e Yoo yeon, respectivamente. Kang mostrará fotos em preto e branco tiradas durante várias viagens.

"Por causa do nosso universo de fãs e nossa fama, acho que apresentamos muitas pessoas que não estavam interessadas em arte ao mundo da arte", afirmou.

