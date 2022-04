Do carnaval de Abrava a João Bosco: confira as atrações da semana

Baile do Abrava leva diversidade para o palco

O Bloco do Abrava sempre foi um dos destaques do carnaval de rua de São Paulo. Neste ano, com a folia reduzida, o ator e cantor Tiago Abravanel leva sua apresentação para um local fechado, mas sem perder o entusiasmo que costuma arrastar o povo.

“Quero levar o clima da rua, esse espírito de alegre união e família, que eu amo fazer. Estamos com saudade dessa intensidade. Vou ter de me segurar para não me jogar literalmente no meio do público”, afirma Tiago, ao Estadão.

Leia Também Quatro programas novos para fazer com as crianças no feriado

O show inclui músicas como Toda Forma de Amor, de Lulu Santos; Anunciação, de Alceu Valença; Levada Louca, sucesso da Banda Eva; e Evidências, que a dupla Chitãozinho & Xororó tornou um hit para qualquer ocasião.

Como convidados especiais, o anfitrião recebe Gilmelândia, Matheus Carrilho e Grag Queen. “São artistas com estilos e públicos diferentes, mas com o mesmo objetivo: extravasar e se jogar no pré-carnaval e com respeito, que é pelo que eu sempre lutei e vou continuar a lutar com a minha arte”, afirma Tiago.

Esse será o primeiro show aberto de Tiago neste ano. O cantor participou do programa Big Brother Brasil, mas desistiu após algumas semanas na competição. Tiago afirma que a experiência o transformou não somente como pessoa, mas também como artista.

“Mexeu com a minha vontade de estar no palco, que se intensificou. Estou emocionado e ansioso para esse reencontro. Terei de me controlar para não chorar. Vai ser mágico poder olhar para as pessoas, agora já sem máscara”, comemora.

Hoje (15), 22h30. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 80/R$ 220. Garanta seu ingresso.

João Bosco

O cantor e compositor João Bosco relembra sucessos de seus mais de 50 anos de carreira acompanhado de um trio. O público poderá acompanhar um repertório que terá músicas como O Bêbado e a Equilibrista, Papel Machê, Quando o Amor Acontece e Memória da Pele. Sáb. (16), 20h e 22h30. Blue Note. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2° andar. Bela Vista. R$ 190. Compre seu ingresso.

Tarja Turunen

Conhecida como a musa do metal, a cantora e compositora finlandesa Tarja Turunen se apresenta ao lado da banda brasileira Shaman. O setlist privilegia os sucessos da artista, entre eles, I Walk Alone, Until My Last Breath, Innocence e Die Alive. Sáb. (16), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 135/R$ 330. Compre ingressos aqui.

Leonardo e Bruno & Marrone

O cantor sertanejo Leonardo e a dupla Bruno & Marrone apresentam o show do projeto Cabaré, no qual cantam músicas que viraram clássicos do sertanejo - muitos ficaram conhecidos em suas vozes. Ainda Ontem Chorei De Saudade, Evidências, Cabecinha No Ombro e Dormi na Praça são algumas das músicas escolhidas. Sáb. (16), 20h30. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. R$ 90/R$ 8.000. Garanta seu ingresso.

Zé Geraldo

Como o nome do show indica, De Volta Pra Estrada, o cantor e compositor mineiro Zé Geraldo retorna aos palcos depois do período de pandemia. O artista vai apresentar ao público músicas que marcaram sua carreira, entre elas, Milho aos Pombos, Cidadão e Como Diria Dylan. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 20/R$ 40. Compre seu ingresso aqui.

Alaíde Costa e José Miguel Wisnik

A cantora Alaíde Costa e o compositor e músico José Miguel Winisk fazem única apresentação para lançar o show do álbum Anel. Com composições assinadas por Winisk e parceiros, o disco tem canções como Aparecida, Estranho Jardim e Outra Viagem. 5ª (21), 18h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. R$ 20/R$ 40. Compre aqui seu ingresso.

Batuque Sinfônico

Em sua segunda edição, o Batuque Sinfônico vai receber a Quabales Banda, formada em um projeto socioeducativo de Salvador, Bahia, idealizado por Marivaldo dos Santos, para interagir com o Let’s Duet, formado por músicos eruditos performáticos, que interpretam obras originais de grandes compositores, utilizando a linguagem do clown. Sáb, (16), 20h. Sambódromo do Anhembi. Portão 28. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Grátis. Reserve seu ingressos aqui.

+ Passeios

Dia do lazer

Neste sábado (16), o Sesc dá início às comemorações do Dia Mundial do Lazer em 12 unidades da capital, grande São Paulo e interior. No Sesc Consolação, às 11h, o Programa de Ginástica Multifuncional vai receber o público para um roteiro de exercícios que desenvolvem habilidades motoras e de capacidades físicas de forma equilibrada. No sábado e no domingo (17), no Sesc Campo Limpo, das 13h às 18h30, haverá ginástica para crianças de 3 a 6 anos com objetivo de trabalhar o corpo delas de forma lúdica com atividades que incluem corrida, saltos e pulos. Grátis. Programação completa em www.sescsp.org.br

Dia da criatividade

Nos dias 20, 21 e 22 de abril ocorre em São Paulo, e em outras 100 cidades em todo o Brasil e outras 30 cidades no mundo, a 5ª edição do World Creativity Day com o tema de Celebrar a Vida. Organizado aqui em São Paulo pelo pela plataforma A Vida no Centro, o festival terá mais de 50 atrações, presenciais e on-line. Na 5ª (21), às 9h, a Caminhada Assombrada pelo Centro de São Paulo parte do Vale do Anhangabaú para percorrer pontos considerados sombrios na cidade. Na 6ª (22), às 10h30, o fotógrafo do Estadão Tiago Queiroz será o condutor do tour Em busca de sementes nativas pela metrópole paulista, pelas ruas da Santa Cecília. Grátis. Programação completa em aqui.