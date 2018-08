DJ Christian Smith promete noite com tecno e house O produtor e DJ sueco Christian Smith, ao lado dos DJs brasileiros André Juliani, Renato Lopes e Anderson Noise, promete animar a balada de hoje na Lov.e. Smith vai comandar as pick-ups da festa Chandon Sparkling Night, um projeto itinerante que pretende trazer ao público grandes nomes nacionais e internacionais da música eletrônica. "Eu já estive no Brasil umas 8 vezes e adoro cada vez mais este País", afirma Smith, que atualmente em Nova York. Recentemente, Smith e Anderson Noise tocaram juntos no festival Exit, na Sérvia. "Encontro freqüentemente o Renato Cohen e o Anderson Noise quando toco na Europa. Eles são muito legais e muito bons DJs." Noise, que se apresentou ontem na danceteria Exxex, foi também muito elogiado pelo DJ inglês Dave Angel em entrevista recente ao Estado. "Fico muito feliz, ainda mais ouvindo isso do Angel, que já produziu muitas músicas bacanas. Tenho agora de honrar o que falam", brinca o DJ de tecno mineiro. Smith, que teve grande influência de Newcleus, SOS Band, Fatback Band, Cameo e Fingers Inc., promete agitar a balada numa mistura de tecno com batidas fortes de house. "Meu objetivo principal é manter um bom ´vibe´, com muita energia e funk no meu set. Vai ser ´irado´, mesmo porque estamos todos aqui para agitar", diz, animado. O DJ sueco começou a discotecar aos 14, em 1986, com house music, electro e hip hop. Ele já passou por mais de 25 países e diz preferir tocar no Japão e em países da Europa Oriental. "Lá eles ficam malucos e amam tecno", conta Smith que também relembra uma apresentação "insana" que fez em Porto Alegre há 2 anos. Chandon Sparkling Night - Lov.e. Rua Pequetita, 189, Vila Olímpia, tel. 3044-1613. Amanhã(03), a partir da meia-noite. R$ 20 (com flyer) e R$ 30.