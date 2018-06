DJ Avicii morre aos 28 anos

NOVA YORK — O DJ e produtor sueco conhecido como Avicii foi encontrado morto nesta sexta-feira, 20, na cidade de Muscat, em Omã, país na costa sudeste da Península Arábica. Ele tinha 28 anos.

"A família está devastada e nós pedimos a todos para respeitar a necessidade de privacidade nesse tempo difícil", diz uma nota divulgada pela assessoria do artista.

Avicii era pioneiro no movimento contemporâneo conhecido como EDM (eletronic dance music) e um dos poucos DJs do mundo capazes de lotar arenas em qualquer parte do globo — antes de anunciar sua aposentadoria dos palcos em 2016.

Ele venceu dois MTV Music Awards, e foi indicado duas vezes ao Grammy. Seus vídeos acumular bilhões de visualizações no Youtube.

Entre seus hits, estão Wake Me Up!, The Days e You Make Me.

Ele sofreu de pancreatite aguda no passado, em parte devido ao consumo excessivo de álcool. Depois de operações em 2014, ele cancelou uma série de shows para se recuperar.

"Tem sido uma jornada muito louca. Eu comecei a produzir quando tinha 16 anos. Comecei a fazer turnês quando tinha 18. Desse ponto em diante, eu pulei nisso 100%", ele disse à Billboard em 2016.

"Quando eu olho para trás, penso: uou, eu fiz isso? Foi a melhor parte da minha vida em um sentido. Veio com um preço, muito stress, muita ansiedade para mim — mas foi a melhor jornada da minha vida", disse, naquela ocasião.