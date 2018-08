Diante de uma plateia lotada em SP, Tribalistas uniu hits e visual primoroso em show afetuoso

Os Tribalistas já estavam com o jogo ganho antes mesmo de subir ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, na noite deste sábado, 18. Afinal, boa parte da plateia que lotou o estádio, estimada em 45 mil pessoas, esperou 15 anos pela turnê do projeto criado por Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown. E esgotar os ingressos de um estádio como o Allianz não é para qualquer artista.

Com uma apresentação situada entre a afetividade e o alto astral, os tribalistas Arnaldo, Marisa e Carlinhos montaram um repertório em que prevaleceram as músicas mais lentas e deixaram uma parcela dos hits mais dançantes para a parte final, ao emendar Trabalivre, Passe em Casa, Já Sei Namorar - as três canções vêm logo na sequência das baladas Amor I Love You e Depois, e são seguidas pelo bis Velha Infância e Tribalistas.

O ritmo mais desacelerado que domina o show é um convite à contemplação não só do repertório em si, como ainda ao visual primoroso do show, desde a cenografia e as projeções até os figurinos coloridos e cintilantes dos três (que eles trocam algumas vezes durante o show). De encher os olhos.

Sobre o palco, Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown se posicionam nessa exata ordem, acompanhados por seus músicos logo atrás. Com o trio cantando, cada um tem um papel mais ou menos definido: Arnaldo é o performático, Marisa fica a cargo dos instrumentos de corda e Carlinhos à frente da percussão.

O turnê estreou em Salvador, e, em São Paulo, diante de um mar de gente, Arnaldo disse ter ficado feliz de o show ter chegado à sua cidade. Com duas horas de duração, a apresentação começou com 17 minutos de atraso, com a canção-manifesto Tribalistas (a mesma que fecha o show), e prosseguiu combinando hits do primeiro disco dos Tribalistas, de 15 anos atrás - mas ainda na ponta da língua do público -, músicas do recente segundo disco, como Diáspora e Fora da Memória, e também algumas composições feitas pelo trio fora dos Tribalistas, como Universo ao Meu Redor, Infinito Particular, Não é Fácil e Água Também é Mar (esta, a primeira parceria dos três), todas nos discos de Marisa.

Houve momentos especiais, como na canção Depois, que inspirou uma onda de luzes de celulares ligados na plateia (substituindo aquela antiga imagem dos isqueiros acesos), e Velha Infância, Já Sei Namorar e Aliança acompanhadas em coro pelo público.

Um show para se sair com a alma leve, um sorriso no rosto e alguns hits rodopiando na cabeça por horas e horas.