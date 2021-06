Diana Ross lança novo single depois de 15 anos

A cantora norte-americana Diana Ross expressou sua gratidão no novo single Thank You lançado nesta quinta-feira, 18, faixa que compõe o título do seu primeiro álbum de estúdio em 15 anos.

Ross, de 77 anos, ex-vocalista do grupo de enorme sucesso da Motown Records, a Supremes (1959-1970), gravou as canções em seu estúdio em casa durante a pandemia de covid-19. O álbum é descrito como "uma mensagem musical poderosa e inclusiva de amor e união".

"Essa coletânea de músicas é meu presente para você com apreço e amor. Sou eternamente grata por ter tido a oportunidade de gravar essa música gloriosa neste momento", disse Ross em declaração.

O álbum Thank You será lançado no segundo semestre e é o primeiro de estúdio de Diana Ross desde "I Love You", em 2006.

Ouça: