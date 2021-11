Diana Ross apresenta primeiro videoclipe em mais de uma década

A cantora Diana Ross apresentou seu primeiro videoclipe em mais de uma década no momento em que se prepara para lançar seu novo álbum de estúdio Thank You, no final desta semana.

Ross, de 77 anos, que ganhou fama nos anos 1960 como vocalista do grupo feminino de grande sucesso da Motown Records, The Supremes, gravou o vídeo para a nova canção All Is Well.

O clipe mostra um conjunto de estúdio sendo construído durante um lapso de tempo e Ross, usando com um vestido preto, sentada em uma cadeira cantando a parte inicial da faixa. "Meus filhos me deram a confiança e o incentivo para fazer este vídeo", disse Ross em um comunicado nesta quarta-feira. "Depois de passar quase dois anos sem atuar e sem estar na frente da câmera, eles me apoiaram para que eu voltasse a estar ao redor de muitas pessoas."

Ross lançará Thank You, seu primeiro álbum de estúdio desde I Love You, de 2006, na sexta-feira.

Ela gravou as novas faixas no estúdio que tem em casa durante a pandemia de Covid-19. "Passei o ano passado gravando novas músicas e esta música é um reflexo da alegria, do amor e da gratidão que sinto todos os dias. É um álbum de grande apreço pela vida, e por todos vocês", disse Ross.

"Para mim havia uma urgência em fazer um álbum significativo, trabalhando com o que está acontecendo agora em nosso mundo. Através do poder da música, estamos criando um novo tipo de conversa que apoia nossas escolhas e as decisões que tomamos."

Além de canções reflexivas, diz-se que o álbum apresenta músicas animadas, incluindo If the World Just Danced, que é acompanhada por um vídeo de pessoas dançando em várias partes do mundo.