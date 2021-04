Dia Mundial do Jazz ganha no Brasil o Art & Jazz Festival

O jazz tem um dia especial desde 2011, quando o pianista Herbie Hancock, então embaixador da boa vontade da Unesco, sugeriu que a data fosse criada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Foi uma ação para destacar o jazz e seu poder de unir as pessoas em todas as partes do mundo e fomentar a criação de uma agenda cultural que já chega a quase 200 países no mundo.

Aqui no Brasil, uma das casas mais ligadas ao gênero, o Bourbon Street, que negocia com investidores para não ter de fechar suas portas por causa da crise que pode inviabilizar a reabertura de suas portas, sedia a transmissão ao vivo da 5ª edição online do Art & Jazz Festival da Jazz Mansion, a partir das 15h. O line up terá nomes do jazz independente do país, como as formações exclusivamente femininas da Funmilayo Afrobeat Orquestra e da Mjazz e um show do cantor, que não é de jazz, chamado Alex Albino.

Segundo Edgard Radesca, a situação do Bourbon Street segue com conversas com possíveis patrocínios avançando. “Estamos otimistas de que os patrocinadores enxerguem a possibilidade de se patrocinar agora e ter um ganho institucional imediato. As negociações estão acontecendo, mesmo não havendo nada fechado.”

A programação do Art & Jazz Festival da Jazz Mansion ficou assim:

Sexta-feira, 30 de abril

Horário dos shows: das 15h às 22h

Local: YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCIiKCSa1VvAGWOoUJ9XSjJw)

Horário da oficina: das 18h às 22h

Local: Zoom - link será enviado por e-mail aos inscritos

Atrações musicais: Alex Albino, M Jazz, Funmilayo Afrobeat Orquestra, Afrojam, Sweet Jazz, O Jazz Não Morde e Yuri Prado Mardi Grass Brazoocas.

15h - Abertura do evento

15h15 - Sweet Jazz

16h15 - O Jazz Não Morde

17h15 - Alex Albino

18h15 - Mjazz

19h15 - Funmilayo Afrobeat Orquestra

19h45 - Afrojam

21h - Yuri Prado Mardi Grass Brazoocas

22h - Término evento

Oficina de arte: Negritoo

Live Painting: Milenna Saraiva e Robson Eleut

Apresentação: Luísa Viscardi, Luísa Caetano e Mana Bella