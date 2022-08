Dia do Estudante: Veja 10 clipes que se passam na escola para celebrar a data

Neste dia 11 de agosto é celebrado o Dia do Estudante. A data foi instituída em 1927, no centenário da criação dos dois primeiros cursos de direito do país pelo imperador D. Pedro I. Pelo mesmo motivo, a data também foi escolhida para celebrar o Dia do Advogado.

Leia Também The Killers e Hot Chip vêm para festival em SP: veja como comprar ingressos

Para comemorar a efeméride, nada melhor que música. Por isso, o Caderno 2 selecionou dez clipes que se passam em escolas. As músicas não têm necessariamente a ver com a vida estudantil, mas que podem embalar romances de corredor, o caminho entre a casa e a escola/universidade ou, para quem gosta, pode até ser a trilha sonora de uma boa tarde de estudos. Confira:

1. Britney Spears - Baby One More Time

2. P!nk - Don’t Let Me Get Me

3. blink-182 - Feeling This

4. Paramore - Misery Business

5. Willow Smith - Whip My Hair

6. Pink Floyd - Another Brick In The Wall, Part Two

7. Iggy Azalea - Fancy

8. Korn - Thoughtless

9. Linkin Park - Numb

10. Avril Lavigne - Here's to Never Growing Up