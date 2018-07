Dia da Música, de Tiê a Rodrigo Ogi, espalha 113 shows pela Grande São Paulo

Do indie deliciosamente pop (ou seria um pop deliciosamente indie?) de Tiê às rimas narrativas (ou seriam narrativas rimadas?) de Rodrigo Ogi, o Dia da Música celebra a sua quarta edição neste sábado, 30. A edição foi incorporada à programação do BIG Festival (Brazil’s Independent Games, um festival de games independentes) e apresentará mais de 12 horas de música em palcos espalhados pela Grande São Paulo – há também um palco roqueiro montado em Osasco. As entradas são gratuitas.

No total, há 27 espaços dedicados à música independente. Neles, 113 artistas e bandas se apresentam a partir das 15h, quando, por exemplo, Maria Beraldo, dona do ótimo álbum de estreia Cavala, sobe ao palco Selo Risco (na Rua Bento Freitas, 360).

A programação deste ano, aliás, tem o lema #MaisMulherNaMúsica e apresenta 52% das atrações formadas de artistas mulheres ou bandas com participações femininas e segue um movimento de inclusão das mulheres dentro da música – aliás, siga selos como o PWR Records e Sêla para entender como essas iniciativas estão mudando o jogo.

Diante de tantas atrações, é difícil selecionar algumas. Tiê, que se apresenta no Sonora no Rosa (Rua Vargem do Cedro, 140, Sumaré, às 20h) certamente, é um dos shows a serem assistidos. O mesmo de Ogi, artista que encerra o ciclo do Big Dia da Música, no Morfeus (Rua Ana Cintra, 110, Santa Cecília, às 4h do dia 1.º).

O festival também terá palcos fora da Grande São Paulo. São eles: Rio de Janeiro, Cabo Frio, Vitória, Uberlândia, São Luís e Recife.

A programação completa pode ser conferida na página oficial.