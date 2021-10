'Devemos nos manifestar para salvar nosso planeta', diz Billie Eilish antes da COP-26

LONDRES - A estrela da música Billie Eilish juntou forças com cientistas do grupo Arctic Basecamp nesta terça-feira, pedindo aos líderes mundiais que se unam e tomem medidas urgentes na COP-26, conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU), na próxima semana.

A cantora gravou uma mensagem em vídeo. O ator Rainn Wilson, de The Office, o explorador Levison Wood e Robert Irwin, filho do falecido conservacionista australiano Steve Irwin, também emprestaram suas vozes ao projeto em conjunto com a Universidade de Exeter, no Reino Unido.

A conferência climática global, organizada pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, começa em Glasgow em 31 de outubro.

"Este ano nossos líderes estão decidindo as ações globais necessárias para a emergência climática ambiental em uma década crítica para o nosso planeta", disse Eilish.

"Devemos estar juntos e nos manifestar para salvar nosso planeta, não apenas para nós, mas para as gerações futuras, e precisamos urgentemente, urgentemente de uma ação imediata e trabalhar juntos como um só."

O Reino Unido considera a cúpula a última grande chance para os países se comprometerem a tomar medidas para frear o aquecimento global.