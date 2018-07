Demi Lovato é internada após sofrer overdose de heroína, diz site

Demi Lovato foi internada em um hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos, após sofrer uma overdose de heroína, noticia o site de celebridades TMZ. A informação, segundo a página conhecida por ter informações em primeira mão, chegou por meio de um "agente da lei".

ENTREVISTA: Demi Lovato lança novo disco: 'Parei de me preocupar com os outros'

Ainda em casa, segundo o oficial que deu as informações ao TMZ, Demi Lovato foi encontrada inconsciente pelos paramédicos. Foi, então medicada com Narcan, usado em casos de overdoses com narcóticos.

A cantora foi levada às pressas da casa onde mora, em Hollywood Hills, no início da tarde desta terça-feira, 24, e está em tratamento.

Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Com histórico de abuso de álcool, cocaína e Oxycontin (um analgésico), como apontou o site, Demi apresentou pela primeira vez a autobiográfica Sober, no Rock in Rio Lisboa, em junho. A faixa havia sido lançada uma semana antes. Na canção, ela canta “mamãe, me desculpe, não estou mais sóbria” e “papai, por favor perdoe a bebida no chão”.

Na ocasião, ao piano, ela se emocionou, e o público a apoiou: “Demi, nós te amamos”, gritaram. Demi se emocionou.

Assista ao videoclipe de Sober, de Demi Lovato:

Demi Lovato se apresentou no último domingo, 22, em um show na Califórnia, a lado de Iggy Azalea. Ela tem uma apresentação marcada para esta quinta-feira, 26, em Atlantic City.

É bom lembrar que a cantora iria se apresentar no Brasil no mês de abril, mas adiou toda a turnê pela América do Sul, cinco dias antes das apresentações por aqui. "Se vocês não puderem nestas novas datas, vamos devolver todo o dinheiro. Eu peço desculpas, sei que é decepcionante", disse Demi Lovato em comunicado.

Os shows desta que seria a sétima passagem da cantora por aqui foram remarcados para os dias 19 de novembro (São Paulo), 21/11 (Rio de Janeiro), 24/11 (Recife) e 27/11 (Fortaleza).