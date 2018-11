Demi Lovato deixa clínica de reabilitação após três meses

A cantora norte-americana Demi Lovato foi fotografada na noite de sábado, 3, saindo de um restaurante em Beverly Hills, na Califórnia. A imagem, publicada pelo site de celebridades TMZ, é a primeira da artista após deixar a clínica de rabilitação em que esteve internada por 90 dias.

No final de julho, Demi sofreu uma overdose e ficou internada por 10 dias num hospital. De acordo com o próprio TMZ, à época, a causa da overdose teria sido o uso de oxicodona com outro opiácio, fentanil, a mesma droga que matou Prince e Lil Peep recentemente. Ainda segundo a publicação, a cantora não sabia da mistura ao receber o pacote de seu traficante.

Após receber alta do hospital, já no começo de agosto, Lovato se internou na clínica de reabilitação.

Além de publicar a imagem de Demi, num carro ao lado do designer de roupas Henry Levy, o TMZ relatou que, no restaurante, a cantora estava "feliz e sorrindo" durante todo o jantar.

A cantora já tinha histórico com uso de drogas antes da internação, mas chegou a comemorar, no incício deste ano, seis anos de sobriedade. Em junho, porém, Demi apresentou no Rock in Rio Lisboa uma canção chamada Sober, em que revelava não estar mais sóbria.