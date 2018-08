Demi Lovato cancela turnê pela América do Sul para focar em sua recuperação

A cantora Demi Lovato cancelou a turnê de Tell Me You Love Me na América do Sul para focar em sua recuperação. Os shows estavam marcados para acontecer em seis cidades de Chile, Argentina e Brasil a partir de 14 de novembro e tinham Becky G como atração especial nos dois últimos países citados.

O reembolso dos ingressos para a parte brasileira da turnê que aconteceria em São Paulo (19/11), Rio de Janeiro (21/11), Recife (24/11) e Fortaleza (27/11) estará disponível da seguinte forma a partir de 15 de agosto:

Veja como serão feitos os reembolsos dos shows de Demi Lovato

1. Compras realizadas por meio do site www.eventim.com.br

a. O cancelamento é realizado automaticamente, a partir de 15/08/2018, pelo sistema de venda Eventim, em sua totalidade, incluindo a taxa de conveniência.

b. A Eventim direciona a solicitação de estorno ao banco emissor do cartão de crédito. O prazo para visualizar o estorno é de até duas faturas, conforme data de fechamento do cartão de crédito, de acordo com prazos e regras das administradoras bancárias.

2. Compras realizadas em um canal presencial (Bilheteria ou Pontos de Venda):

a) Compras com cartão de crédito: a solicitação de estorno será enviada ao banco emissor do cartão utilizado no pagamento, a partir de 15/08/2018. O prazo para visualizar o estorno é de até duas faturas, conforme data de fechamento do cartão de crédito, de acordo com prazos e regras das administradoras bancárias.

b) Compras com cartão de débito: a solicitação de estorno será enviada ao banco emissor do cartão utilizado no pagamento, a partir de 15/08/2018. O valor total da compra será creditado na conta correspondente ao cartão de débito.

c) Compras efetuadas em dinheiro: envie até o dia 15/09/2018, uma foto nítida dos ingressos, juntamente com o Formulário de Solicitação de Estorno (https://tinyurl.com/reembolsoDL) preenchido e assinado para o e-mail cancelamento@eventim.com.br, inserindo no campo assunto: CANCELAMENTO DEMI LOVATO. O valor total da compra será depositado na conta do titular informada no formulário de estorno, no prazo máximo de 15 dias úteis após o envio das informações completas. O comprovante de depósito será enviado para o e-mail de contato informado.

Para mais informações: cancelamento@eventim.com.br

A Live Nation, responsável pela turnê no Brasil, e a Multi Entretenimento, parceira local para os shows em Recife e Fortaleza, desejam a plena recuperação de Demi Lovato e torcem para que a artista possa voltar à América do Sul em breve.