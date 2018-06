Deborah Blando participa ao vivo do Estadão + Música desta quarta-feira

Saudades dos anos 1990? Que tal fazermos um flashback? A cantora Deborah Blando é a atração desta semana no Estadão + Música. A artista conversa ao vivo, às 15h, com o repórter João Paulo Carvalho. O bate-papo é transmitido ao vivo no Facebook do Cultura Estadão. Participe, mande sua pergunta!

Dona de sucessos como Unicamente, Somente o Sol e Próprias Mentiras, Deborah Blando se tornou uma das artistas com mais trilhas sonoras em novelas da TV Globo. Em 2013, após hiato na carreira, ela lançou o disco In Your Eyes. As músicas In Your Eyes e Anjo fizeram parte da trilha sonora da novela Guerra dos Sexos.

Deborah vendeu mais de 6 milhões de álbuns no Brasil e no exterior. Atualmente, ela está em processo de finalização do seu novo EP, One Truth, e deu início à turnê de mesmo nome, que teve sua estreia na Virada Cultural 2018. A turnê deve passar ainda por outras regiões do Brasil.