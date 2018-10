David Bowie e a arte de implodir aquilo que deu certo para começar tudo de novo

David Bowie nunca soube como sairia na foto. Sua bipolaridade artística, que lhe garantia aos mesmo tempo os mais baixos níveis de segurança pop comercial e os mais altos índices de adoração indie, não se tratava de estratégia de marketing, da qual seria acusado. Até porque a impressão era de que ele acionava o gatilho contra o próprio pé em cada transição repentina que resolvia fazer em seus discos. Logo depois de criar o culto a um personagem de outro planeta com o álbum 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars', não tinha pudores em aposentar a própria criatura já no disco seguinte, Aladdin Sane.

Bowie bombardeou as pontes que ligavam sua música a um suposto novo público por algumas vezes na vida. Em um momento específico, cansou da bolha e resolveu ser ainda maior, tocar nas rádios e fazer música pop. “Quero que faça para mim o que sabe fazer de melhor. Faça música pop”, disse Bowie ao guitarrista e produtor Nile Rodgers.

Nile, já um gigante depois de começar a vida com o parceiro baixista Bernard Edwards formando uma indústria de groove chamada Chic e de fazer o estrondoso sucesso 'Le Freak', conheceu Bowie em um boteco de Londres. Se impressionou com sua fala, com seus olhos bicolores e com seu jeito de compor. Por uma noite, Bowie apareceu em seu quarto com um violão em punho tocando dois acordes dos mais sem graça e dizendo que queria ver aquilo pronto. Nile entrou em crise por não saber o que fazer. Afinal, se perguntava, como transformar aquela pedra bruta em diamante? Estaria forçando uma barra, juntando-se a um lunático que não tinha noção da linguagem pop que queria atingir?

Mas Bowie tinha na cabeça o que Nile só enxergaria depois. Uma lapidada aqui, outra ali, o brilho começou a surgir. Quando terminaram o trabalho, com a guitarra de Nile dando as ordens, Bowie tinha nas mãos 'Let’s Dance', a música que faria o álbum homônimo de 1983 se tornar o mais vendido da história do artista, com 10,7 milhões de cópias.