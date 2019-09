Dave Matthews Band retorna ao palco do Rock in Rio após dezoito anos

Projeto do músico sul-africano Dave Matthews, a Dave Matthews Band retorna ao palco da Cidade do Rock na noite do dia 29. O grupo de Charlottesville, Virgina, EUA, acumula diversas passagens pelo Brasil, onde já tocou na edição de 2001 do Rock in Rio, além de ter se apresentado nos extintos festivais SWU e Free Jazz Festival.

Formado em 1991, o Dave Matthew’s Band já sofreu diversas alterações em sua formação original, sempre composta por grandes musicistas de jazz, funk e world music, que misturam suas virtuoses com o estilo progressivo de Dave Matthew. Elogiada pela crítica, a banda já foi indicada 11 vezes ao Grammy, tendo conquistado o prêmio em 1997 por Melhor Performance Vocal de Rock por Dupla ou Grupo com a faixa So Much to Say.

Para ajudar você a se preparar para 0 show da Dave Matthews Band no Rock In Rio, nós preparamos uma lista com os principais sucessos do grupo e também com o provável setlist do show do Rio. Veja mais logo abaixo.

Principais sucessos:

Crash Into Me

You & Me

Crush