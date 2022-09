Dave Grohl se emociona em show em homenagem a Taylor Hawkins; saiba como assistir

O Taylor Hawkins Tribute Concert, show com vários artistas em homenagem ao baterista do Foo Fighters, que morreu em 25 de março deste ano, ocorre neste sábado, 3, no estádio de Wembley, em Londres, no Reino Unido, com transmissão ao vivo pelo YouTube da MTV.

Após a transmissão de hoje, o material deve ficar disponível para assistir no site da MTV internacional e nos serviços de streaming Paramount+ e Pluto TV.

O evento contou com um vídeo em homenagem ao baterista, e em seguida Dave Grohl, líder da banda e amigo de Hawkins, foi um dos que subiu ao palco. Ele demorou algum tempo para tomar fôlego e começar a falar, e, ao ouvir gritos de "Taylor! Taylor!" por parte da plateia, apontou para cima.

"Senhoras e senhoras, hoje nós estamos aqui para celebrar a vida, a música e o amor de nosso querido amigo, nosso companheiro de banda, nosso irmão, Taylor Hawkins. Para aqueles que não o conheceram pessoalmente, ninguém mais conseguiria fazer você sorrir, dançar ou cantar como ele conseguia. E para aqueles que o admiravam de longe, eu tenho certeza que sentiam a mesma coisa", disse.

Na sequência, continuou: "Então, hoje, nós nos reunimos com sua família e amigos próximos, seus heróis musicais e maiores inspirações, para trazer a vocês uma noite gigante e f*** para uma pessoa gigante e f***. Então cantem, dancem, sorriam, chorem e gritem, façam muito barulho para que ele possa nos ouvir agora mesmo!".

As apresentações tiveram início com Liam Galagher, ex-Oasis, e ainda contaram com nomes como Travis Barker, John Paul Jones, Kesha, Nile Rodgers, Rufus Taylor, Lars Ulrich e o próprio Dave Grohl tocando bateria, entre diversos outros. Ainda há outra homenagem prevista para o dia 27 de setembro. Confira o lineup completo abaixo:

Taylor Hawkins morreu em 25 de março de 2022, em Bogotá, na Colômbia, onde o grupo se apresentaria. Dias depois, a banda era prevista para encerrar o festival Lollapalooza, em 27 de março, mas a participação acabou sendo cancelada.