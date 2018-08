Danilo Brito levanta a platéia do Visa Danilo Brito, o jovem de 19 anos que tem encantado o público em todas as suas apresentações interpretando chorinhos brasileiros com seu bandolim, foi muito aplaudido por uma platéia que ficou em pé ao final de sua apresentação de Picadinho à Baiana. A seguir, o Trio Curupira, que também é um forte concorrente e que começa com Disparada. Ouça ao vivo na Rádio Eldorado