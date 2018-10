Daniel Boaventura traz os sucessos do México

Foi um tremendo sucesso – em 2014, um executivo da Sony Music do México, Manuel Cuevas, ficou impressionado com o DVD que recebera da filial brasileira, com um show gravado por Daniel Boaventura dois anos antes. Conhecido no Brasil como ator de musicais e também de TV, Boaventura firmava-se também como intérprete em outras línguas, especialmente o inglês. “Quién es esse cantante?”, perguntou-se o produtor que, para divulgar o DVD, exibiu imagens do brasileiro cantando em monitores de lojas e magazines mexicanos.

Em dez dias, foram vendidas 45 mil cópias. “Eles gostam da minha forma de cantar, da minha colocação vocal, especialmente em inglês”, conta Boaventura ao Estado. Desde então, ele vem lotando casas de show cada vez maiores, no México, onde se tornou uma celebridade, a ponto de gravar lá um novo DVD, Daniel Boaventura En Vivo no México, no Metropolitan Theatre, com todos seus 3 mil lugares ocupados. É o repertório desse trabalho que inspira o show que o intérprete apresenta neste sábado, 6, no Theatro Net-SP.

Entre os destaques do show, estão I’ve Got You Under My Skin, eternizada na voz de Frank Sinatra (que é uma importante referência na carreira de Boaventura), Should I Stay or Should I Go?, clássico do The Clash em versão big band; Sway, em uma versão metade em inglês e metade em espanhol, seguida pelos clássicos Corazón Partio, La Barca e Besame Mucho.

O sucesso mexicano do intérprete brasileiro é tamanho que chamou atenção da Billboard, revista especializada em música. A reportagem mostra como o sucesso de Boaventura é resistente: nem mesmo o desânimo provocado por um terremoto em setembro de 2017 afastou os fãs mexicanos, que lotaram seus shows, no mês seguinte. “Foi emocionante, pois praticamente não fiz ensaios, mas a plateia parecia uma claque de tão receptiva”, diz ele, que já tem novos desafios: no próximo ano, vai se apresentar em Moscou, na Rússia, além de estrelar o musical Sunset Boulevard.

DANIEL BOAVENTURA. Theatro Net SP. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 5º andar, tel. 3448-5061. Sáb. (6), 21h30. R$ 70 a R$ 110