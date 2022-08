Dançante, 'Renaissance' de Beyoncé revisita disco e Donna Summer

A rainha Beyoncé lançou na sexta-feira, 29, seu sétimo álbum de estúdio, o Renaissance, que faz um chamado urgente para dançar sob as luzes das pistas de dança.

Leia Também Cantora Kelis critica Beyoncé por uso de sample em seu novo álbum

Seis anos depois do álbum Lemonade, já consagrado como um clássico, os fãs da “Queen B” foram novamente recompensados com 16 canções em seu novo projeto, que revisita Donna Summer e os pais da disco music Giorgio Moroder e James Brown.

“Fazer esse álbum me permitiu sonhar e escapar durante um período aterrorizante para o mundo. Me permitiu sentir-me livre e aventureira em uma época em que quase nada se movia”, escreveu Beyoncé, prestes a completar 41 anos, para seus 270 milhões de seguidores no Instagram.

“Queria criar um lugar para me sentir segura, sem preconceitos, sem necessidade de perfeccionismo nem reflexões profundas. Um lugar onde pudesse gritar, relaxar e sentir-me livre”, acrescentou, antes de concluir: “Foi uma bela jornada de exploração”.

A cantora já havia antecipado qual seria o rumo de seu trabalho com o lançamento de Break My Soul, relembrando a música dos bailes nos anos 1990, como Show Me Love de Robin S. Um aceno para a música eletrônica, mas também uma forma de homenagear os artistas populares e a comunidade queer negra, responsáveis por moldar o gênero musical em Chicago durante os anos de 1980.

Com músicas dançantes, Renaissance conta com Cuff It e Virgo’s Groove, literalmente um hino ao amor e ao sexo. O álbum é concluído com a esmagadora Summer Renaissance, relembrando o sucesso de Donna Summer em I Feel Love.

Potência vocal

O destaque da potência vocal de Beyoncé em Renaissance é inegável, mas o que ela transmite é um chamado urgente para a pista de dança, com homenagens aos pioneiros do funk, do soul, da house e da disco.

Entre as colaborações importantes do álbum estão figuras como Nile Rodgers, Skrillex, Grace Jones e seu marido, o rapper e empresário Jay-Z. Com o vazamento do álbum durante essa semana, os fãs multiplicaram o pedido de paciência e disciplina nas redes sociais.

“Nunca vi nada igual. Não posso agradecer o suficiente por tanto amor e proteção”, afirmou emocionada a cantora na noite de quinta-feira (28) em seu perfil do Twitter. Ela também anunciou, na mensagem, que Renaissance é o primeiro ato da trilogia.