Cultura Inglesa Festival libera novo lote de ingressos para show gratuito de Lily Allen

A Cultura Inglesa libera nesta quarta-feira, 5, três mil ingressos extras para os shows gratuitos de Lily Allen e Duda Beat no Cultura Inglesa Festival. As entradas podem ser retiradas em três pontos físicos da grande São Paulo ou online, por meio do site http://www.livepass.com.br/.

A distribuição acontece até quando durarem as entradas. Cada pessoa pode retirar apenas um ingresso.

Veja como retirar ingressos gratuitos para os shows do Cultura Inglesa Festival:

Retirada online

Acessar http://www.livepass.com.br/ event/22-cultura-inglesa- festival/ ;

; Fazer cadastro no site, apresentando um número de CPF válido;

Pagar taxa de conveniência cobrada pela Livepass de R$ 6,00

Retirada em pontos físicos

* Em todos os pontos físicos, é necessário fazer cadastro fornecendo nome completo, CPF e e-mail e documento com foto.

Armazém do Entretenimento | Top Center

Av Paulista, 854 – Quiosque 12 – São Paulo-SP

Funcionamento: Segunda a Sábado – das 09h30 às 20h30; domingos e feriados – das 12h00 às 17h30

Espaço das Américas

Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda – São Paulo-SP

Funcionamento: Dias 16 e 27 de maio: das 10h00 às 18h00. Outras datas: Segunda a sábado – das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Posto Gravatinha

Av Portugal, 1756 – Santo André-SP

Funcionamento: Segunda a sábado – das 09h00 às 20h00.