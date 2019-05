Cultura Inglesa Festival libera lote extra de ingressos para show de Lily Allen

A Cultura Inglesa anunciou na tarde desta segunda-feira, 27, a liberação de um lote extra de ingressos para os shows do Cultura Inglesa Festival 2019, que incluem a britânica Lily Allen e a pernambucana Duda Beat. As entradas poderão ser retiradas no dia 5 de junho, a partir do meio-dia, online pelo site livepass.com.br ou em três pontos físicos localizados na grande SP.

A distribuição acontece até quando durarem as entradas. Cada pessoa pode retirar apenas um ingresso. Os pontos físicos continuam sendo os mesmos.

Os ingressos para o show gratuito de Lily Allen foram distribuídos para o público geral nesta segunda-feira e terminaram em tempo recorde: menos de duas horas após o início das retiradas.