Crítica: Harry Styles esbanja confiança em turnê do disco 'Harry's House'

No fim de semana, Harry Styles fez a primeira de 15 noites no Madison Square Garden, um feito impressionante, digno de um dos músicos mais populares do mundo. (Ele vai começar um período semelhante em outubro no Kia Forum, em Inglewood, Califórnia - turnê de divulgação para seu último álbum, Harry's House). Mas Styles, que chegou à fama como integrante da boy band britânica One Direction, está relativamente no início da carreira solo e ainda está estabelecendo suas ideias sonoras. Dois críticos do New York Times compareceram às duas primeiras noites da turnê Love On Tour em Nova York para ver como ele exercia sua atração gravitacional.

Jon Caramanica: Sempre gostei do One Direction - quer dizer, mais ou menos. Talvez gostasse do que o grupo representava: uma rejeição às boy bands hiperprocessadas e, por extensão, um reconhecimento de que menos é mais. Eles não estavam tentando iludir o público sobre sua arte - a casualidade era fundamental para seu apelo. Mas essa abordagem se esgota numa carreira solo, e confesso que fiquei irritado algumas vezes durante o show de Harry Styles no Garden no sábado, 20, à noite. Carisma fora do comum, exuberância coletiva, banda decente e, ainda assim, no centro de tudo, Styles era inescrutável. Pelo menos em termos musicais. Raramente vi alguém mais confiante no palco, mas tudo por baixo parecia fraco. Muita afetação, nenhum deslumbramento. Será que estou perdendo alguma coisa? Acho que não estou perdendo nada.

Lindsay Zoladz: Hmmm, Jon, será? Apesar de toda as construções em volta do Madison Square Garden, não tive dificuldade em encontrar a entrada do local: só segui o rastro de arco-íris dos colares de Styles que pelo menos metade do público parecia estar usando. Meus pensamentos hoje (e nas próximas semanas das 15 datas de Styles) estão com a equipe de limpeza do Garden.

Há muito tempo considero o One Direction a boy band por excelência da era do fan-service: habilmente preparada para responder às demandas de seu exército dedicado e vidrado nas redes sociais. E, depois de assistir ao show de Styles no domingo, 21, à noite, estou pronta para declará-lo o artista solo definidor dessa época também. Não me lembro de ter visto uma estrela pop acenar tanto do palco em toda a minha vida. Aproximadamente um terço de sua performance parecia consistir em acenar, apontar e mandar beijos para várias seções da plateia, cujo volume se aproximava de um jato decolando. Na maioria das vezes eu não conseguia ouvir a voz de Styles bem o bastante para determinar se ele estava atingindo as notas certas, embora a reação do público fosse enérgica o suficiente para ninguém se importar. Assim como muitas músicas de Styles, o show parecia botar os fãs em primeiro lugar, o que - eu concordo - às vezes pode fazer o homem no centro de tudo parecer um enigma.

Caramanica: Vamos tentar destilar a proposta musical de Harry Styles. Ele não tem nem de longe a vibração determinada de, digamos, Shawn Mendes. E não passa nem perto da agilidade vocal de Justin Bieber. (aliás, #FreeZayn). E não é preciso dizer que, apesar dos eltonismos desenfreados exibidos em todo o catálogo solo de Styles e dos ecos de John no glamour das roupas Gucci, ele não chega nem perto da verve de John. É uma base bastante frágil sobre a qual construir um arranha-céu.

Mas, sim, tem os acenos. Também as dancinhas. E aquela coisa que ele fez no meio do show quando pegou o celular de uma fã e tentou ligar para o ex dela. (Josh, se você está lendo isto, você se lascou, meu amigo - todo mundo no Madison Square Garden odeia você). Além disso: “Parabéns pra você” para sua amiga Florence. Florence Welch, do Machine? Não. Florence Pugh, sua co-estrela no filme Não Se Preocupe, Querida? Também não. Florence, filha de Rob Stringer, presidente do Sony Music Group? Sim.

Esta é a essência de seu apelo: sua fama não vem de cima para baixo. Ele é o amigo acessível e protetor, aquele que mostra o caminho com bom senso e integridade. (Em shows anteriores, ele ajudou pessoas a se assumirem ou a confessarem seu amor). É por isso que, embora a discussão pública de Styles muitas vezes se concentre em sua vida amorosa ou nas maneiras como ele flerta com a fluidez de gênero, seu show é bem convencional e recatado. A parte mais ousada foi quando ele explicou como as coisas iriam funcionar. “Vai ser tudo meio bunda e rosto”, disse ele. “Garanto que vou distribuir rosto e bunda por igual durante todo o show - tem muita coisa para distribuir”. Foi atrevido. Mas até Watermelon Sugar, seu hit levemente erótico, estava seco.

Zoladz: Styles não ligou para nenhum ex no nosso show, mas teve uma parte engraçada em que tentou contar todos os “pais-golfe” na plateia - 34, aparentemente. Ele também deu algumas “más notícias” sobre algo que aconteceu pouco antes do show: “Eu estourei minha língua numa sopa”. Então, sim, ele faz brincadeiras carismáticas sem o menor esforço e trabalha em todos os cantos do palco. O cenário e o guarda-roupa eram um pouco mais minimalistas do que eu imaginava - esperava pelo menos uma mudança de roupa. Mas descreveria o visual que ele estava usando, um macacão listrado de vermelho e branco, como “pirulito sexy”. A moda, os fãs, a força da personalidade - parece que estamos falando de tudo, menos de música, o que talvez seja revelador. O que você achou das músicas, Jon?

Caramanica: Temos opiniões opostas sobre os álbuns de Styles - gosto do mais recente, Harry’s House, e sei que você se inclina mais para o anterior, Fine Line. Quando as músicas eram... mais divertidas - e eu uso essa designação de forma extremamente vaga - a performance parecia mais completa. Estou pensando em Satellite e também em Cinema, ambas do novo álbum - o ritmo está na liderança, mas não domina. Também gostei do que ele fez com Adore You, derretendo o refrão numa provocação mais contida. Mas quando ele não tinha adornos, como em Matilda, o ar ficava mais denso. E Sign of the Times, o primeiro hit solo de Styles, ficou pesado, uma versão de karaokê dos rocks de meados dos anos 1970.

Zoladz: Às vezes detecto uma diferença entre a música que Styles quer fazer - o rock robusto, ousado, embora um tanto genérico dos anos 1970 de seu primeiro álbum - e o estilo mais pop que combina bem com sua personalidade. Não surpreendentemente, as músicas que funcionaram melhor para mim ao vivo foram aquelas que conseguiram satisfazer esses dois impulsos, como o Daylight ou o hit ainda onipresente As It Was. Eu gostaria que ele tivesse terminado o set nesse tom, mas infelizmente ele tinha mais uma música para tocar depois disso, Kiwi, um rock cosplay de Led Zeppelin que considero uma de suas músicas mais fracas, infelizmente. Mas, como sempre, parecia que ele estava curtindo o papel de rock star bombástico, mesmo que o material em si não fosse muito eletrizante.

Mas achei revigorante o fato de Styles não estar se esquivando de seu antigo grupo nesta turnê: a primeira música na sua lista é Best Song Ever, do One Direction - para o deleite dos milhares de fãs que cantaram junto - e durante seu set ele tocou uma versão mais forte e mais rock de What Makes You Beautiful, hit do One Direction de 2011 - que por acaso é de um álbum que seu ex-colega de banda Louis Tomlinson recentemente adjetivou como uma palavra que não podemos publicar aqui. O que você achou do cover que Styles fez do One Direction, Jon?

Caramanica: Foi um dos pontos altos, talvez o auge. Era como se uma banda barulhenta de bar por um momento tivesse tomado o lugar dos rapazes deliberadamente discretos de Styles. No sábado, as pessoas ficaram doidas quando os compassos de abertura de Best Song Ever bateram logo após a conclusão do set de abertura do Blood Orange. Foi a mais pura liberação de demanda reprimida que testemunhei em um bom tempo. E o resto da noite foi assim também: oferta suprindo a demanda. Fervor sem sentimento (e certamente sem atrito). Uma tela do tamanho de uma arena, mas rabiscada só a lápis. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU