Crítica: Bella Poarch, estrela do TikTok, busca nova base de fãs musicais com 'Dolls'

Em teoria, isso deve funcionar. Com seus inúmeros seguidores no TikTok, Bella Poarch claramente precisava atacar enquanto a situação ainda é favorável e lançar um EP de estúdio. Dolls é esse álbum.

Agora vem a parte complicada. Será que os 91 milhões de seguidores de Poarch no TikTok e também os fãs de música pop apreciarão seu esforço com essas seis faixas, ou apenas o verão como a pegadinha de uma famosa, tomando carona em sua curiosa ascensão ao topo da mídia social?

Dolls é pesado na produção, com Poarch oferecendo pouco mais do que murmúrios ofegantes sobre o pano de fundo do pop mundano. Músicas como Build A Bitch e Dolls têm uma mensagem edificante sobre autoidentidade, mas são entregues de maneira fugaz e furtiva, com Poarch apenas correndo atrás das letras ao invés de, bem, cantar.

A exceção é Living Hell, uma música sólida sobre poder e controle de relacionamento. Poarch se destaca nessa faixa porque ela tem espaço para ultrapassar os limites de sua voz.

A revelação estratégica de Poarch como artista não é surpresa. Ela é popular em um fórum que vive em ebulição, então por que não tentar outro? Dolls é um pop cuidadosamente exuberante e sem erros.

As mídias sociais tornaram Bella Poarch famosa e só o tempo dirá se sua música a manterá lá.