Criança de nove anos morre e número de vítimas fatais em show de Travis Scott sobe para 10

Um advogado da família de um menino de nove anos que foi pisoteado em um show de Travis Scott em Houston e estava há uma semana em coma induzido disse que a criança morreu em decorrência dos ferimentos no domingo, 14.

A morte de Ezra Blount elevou para dez o número total de pessoas mortas durante tumulto no Festival Astroworld. As vítimas tinham entre 9 e 27 anos.

As mortes aconteceram quando o rapper indicado ao Grammy Scott apareceu diante de uma multidão de 50 mil pessoas no NRG Stadium. A cena ficou fora de controle conforme os fãs avançavam em direção ao palco.

"A família Blount esta noite está de luto pela perda incompreensível de seu precioso filho", disse o advogado Ben Crump. "Isso não deveria ter sido o resultado de levar seu filho a um show."

Crump e outros advogados dos feridos no festival entraram com vários processos contra Scott e os organizadores, alegando negligência no controle da multidão, falha em fornecer atenção médica adequada e falta de preparativos de emergência, entre outras questões.

Scott pediu na quinta-feira, 11, que as vítimas e suas famílias entrem em contato com ele, dizendo que "deseja desesperadamente compartilhar suas condolências e fornecer ajuda", de acordo com um comunicado. O rapper anteriormente se ofereceu para pagar os custos do funeral e aconselhamento de saúde mental.