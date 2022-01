<CP39.3>DJ Carola vira a primeira mulher a lançar pela gravadora de Martin Garri

Vila Jardim é um bairro pobre de Porto Alegre e a música eletrônica está longe de ser a preferência por lá. Se crescer naquela região sonhando em ganhar dinheiro com a música já é uma realidade difícil, pensar em fazer sucesso como DJ é ainda mais raro. E isso ajuda a tornar a história de Carola cada vez mais única: um dos grandes talentos da nova geração da música eletrônica brasileira, ela se tornou a primeira mulher do mundo a lançar uma música pela gravadora de Martin Garrix; recentemente teve outra pela Armada, de Armin van Buuren; e já recebeu suporte de David Guetta, três dos maiores nomes do ramo no planeta.

Aos 29 anos, Carola se mudou no início do ano passado para São Paulo - e é da capital paulista que ela viaja o País inteiro para se apresentar. A DJ esteve no Rio na última semana de 2021, foi a atração em uma festa no litoral gaúcho no réveillon, e tem uma série de apresentações em diferentes lugares já agendadas neste início de 2022.

A agenda cheia e o reconhecimento de ícones internacionais consolidam uma carreira que chega agora a sua primeira década. “Minha história na música eletrônica começou em 2007, quando um primo meu me levou para a primeira rave. Ali eu me apaixonei pelo ambiente e pelas músicas e em 2012 decidi que era hora de começar a discotecar”, relembra.

Descanfiança

Além das dificuldades que quase todo mundo enfrenta no começo de uma carreira, Carola teve que superar muita desconfiança, inclusive de quem convivia com ela. “Nasci e me criei na Vila Jardim. Não tive apoio de ninguém, porque quem vem de onde eu vim cresce sendo ensinado a não sonhar. Para minha família o que eu buscava era muito distante da minha realidade”, relembra.

“Hoje eu entendo que eles tinham muito medo de que desse tudo errado e eu me frustrasse, mas a maior dificuldade que tive foi a falta de apoio das pessoas que eu amava. Eu sabia que seria difícil enfrentar as coisas sozinha, mas quando absolutamente ninguém acredita em você, tudo se torna mais impossível do que parece ser.”