Corpo do produtor Tom Capone é enterrado no Rio Cerca de cem pessoas foram hoje ao Jardim da Saudade enterrar o corpo do produtor musical e diretor artístico da gravadora Warner, Tom Capone. Ele morreu na última quinta-feira, em Los Angeles, nos Estados Unidos, num acidente de moto, quando voltava de uma festa. Vários artistas compareceram ao velóro de Capone, que nos últimos anos produziu Milton Nascimento e o Barão Vermelho e ia produzir também o novo disco do ministro da Cultura, Gilberto Gil. Gil não foi, mas vai dedicar-lhe o show e o DVD com lançamento previsto para este ano. Ele mandou uma coroa de flores e a filha, Preta Gil, para representá-lo. Além dela, Nando Reis, Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante (do Los Hermanos), Falcão e Marcelo Yuka (atual e ex-Rappa), o sertanejo Daniel, Pedro Luiz (do grupo A Parede) e o roqueiro Roberto Frejat cantaram em homenagem a Capone durante o velório. Tom Capone nasceu em Rio Negro, no interior do Paraná e mudou-se para Brasília aos 18 anos. Lá teve seu primeiro grupo musical, o Peter Perfeito, que tocava rock. Vindo para o Rio em meados dos anos 90, tornou-se o produtor preferido de vários artistas e, há seis anos, era contratado da gravadora Warner, onde se tornou diretor artístico em 2003. Este ano, nos dois prêmios da indústria fonográfica, o Multishow e o TIM, ele subiu ao palco várias vezes para acompanhar artistas que produziu, como Maria Rita, Skank e Milton Nascimento. Sua mulher, Constança Scofield, ex-integrante do grupo de rock Penélope, e os pais do músico, também estavam no enterro, mas não quiseram falar com a imprensa. Capone tinha três filhos, Victória, de 11 anos, e Kahlid, de 6, de seu primeiro casamento, e Bento, que completou dois meses no dia de sua morte. Segundo a polícia de Los Angeles, ele estava de motocicleta com um capacete inadequado e bateu num carro num cruzamento da cidade. Tom Capone morreu na hora.