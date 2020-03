Coronavírus: show dos Backstreet Boys em São Paulo é adiado

Até a manhã deste sábado, 14, o show dos Backstreet Boys, marcado para este domingo, 15, no Allianz Parque, tinha previsão de ocorrer normalmente. Diante do avanço do coronavírus, muitos fãs estavam preocupados com um possível cancelamento. Por volta das 16h, no entanto, a produtora Live Nation Brasil anunciou o adiamento da apresentação.

"A segurança e o bem-estar de nossos fãs, funcionários e de todas as pessoas são sempre nossas principais prioridades. Lamentamos a decepção dos fãs", informou em nota ao público.

Antes mesmo do anúncio, a boyband chegou a brincar com os fãs, sugerindo que calculassem o tempo da lavagem de mãos cantando estrofes de suas músicas. Nesta passagem pelo Brasil, que incluiria ainda Uberlândia e Rio de Janeiro, o grupo apresentaria sua "DNA World Tour", baseada no disco que, em janeiro, o levou de volta ao topo das paradas.

Segundo a produtora, o público poderá aproveitar os ingressos para as novas datas, que deverão ser anunciadas em breve. Para quem não puder comparecer aos novos shows, também serão divulgados detalhes da política de reembolso.