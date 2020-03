Coronavírus: Oswaldo Montenegro adia show para 30 de maio

Diante do avanço da pandemia do coronavírus, o cantor Oswaldo Montenegro tomou a decisão de adiar sua apresentação marcada para este sábado, 14, às 22 horas, no Tom Brasil, para o dia 30 de maio. O músico mostraria na cidade seu novo show, Balada Para um Ex-Amor.

"De acordo com a determinação dos governos Municipal e Estadual e com as políticas de prevenção da propagação do coronavírus (covid-19) e visando ao bem-estar do nosso público a apresentação do cantor Oswaldo Montenegro que aconteceria dia 14 de março no Tom Brasil foi adiada para 30 de maio. Os ingressos adquiridos serão válidos para a nova data, não havendo necessidade de troca. Pedimos a compreensão de todos. No entanto caso optem pela devolução dos ingressos, deverão fazer a solicitação no local onde foi efetuada a compra", informou Miriam Martinez, da Assessoria de Imprensa Tom Brasil