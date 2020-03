Coronavírus: Elza Soares cancela show em São Paulo

Diante do avanço do coronavírus, a cantora Elza Soares decidiu cancelar a apresentação que faria na noite deste sábado (14), na Casa Natura Musical. Parte da turnê Planeta Fome, baseada em seu último álbum, o show já estava com ingressos esgotados.

Localizada em Pinheiros, a casa de shows disse ter passado os últimos dias acompanhando informações e recomendações a respeito do covid-19. Optou, então, por adiar o show de Elza e o da banda Vanguart, que estava previsto para este domingo, 15.

"A Casa tem programação agendada para todo o mês de março, vamos seguir alertas às notícias e se necessário organizaremos uma nova agenda para os públicos", disseram os organizadores em comunicado ao público. Eles garantiram ainda que "se necessário cancelamento, todos os estornos serão providenciados".

Elza Soares se apresentaria na cidade no mesmo dia que outra estrela da MPB, Maria Bethânia, que também anunciou o cancelamento de show, então marcado para ocorrer no UnimedHall.