Conway Savage, pianista do Nick Cave & The Bad Seeds, morre aos 58 anos

Conway Savage, pianista do Nick Cave & The Bad Seeds por cerca de 30 anos, morreu no domingo, 2, aos 58 anos. Diagnosticado com um tumor no cérebro em 2017, ele estava afastado da turnê do disco Skeleton Tree.

Savage entrou na banda depois do álbum The Good Son, de 1990.

"Nosso amado Conway morreu no domingo à noite", disse o grupo em uma nota divulgada nas redes sociais. "Membro dos Bad Seeds por quase 30 anos, Conway era o fio anárquico que passava pelas performances ao vivo da banda. Ele era muito amado por todos, membros da banda e fãs. Irascível, divertido, assustador, sentimental, amável, gentir, amargo, honesto, genuíno — ele era todas essas coisas e tinha de fato o dom de uma voz de ouro, grave e doce e mergulhada na alma."

Savage apareceu em sete discos dos Bad Seeds, entre eles Henry's Dream, The Boatman's Call, e mais recentemente, Push The Sky Away, de 2013.

Nick Cave faz um show em São Paulo no dia 14 de outubro, no Espaço das Américas.