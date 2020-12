Consumo de podcasts na principal plataforma de áudio cresceu 200% em 2020

O consumo de podcasts no Spotify aumentou em 200% em 2020, de acordo com dados financeiros divulgados pela empresa recentemente. No terceiro trimestre do ano, 22% dos usuários ativos engajaram com os cerca de 1,9 milhão de podcasts na plataforma, e a receita com publicidade nesse tipo de conteúdo vem dobrando ano a ano.

A divulgação dos números por parte da empresa faz parte do lançamento da campanha anual "Wrapped", nesta terça-feira, 1.º, em que os usuários podem verificar e compartilhar o consumo pessoal do ano no serviço de streaming.

Ainda em 2020, a plataforma colocou no mercado brasileiro 40 podcasts originais e exclusivos, entre eles o Horóscopo Hoje — o maior sucesso entre todas as produções nacionais. Outros programas que estão na lista dos 10 mais ouvidos são o NerdCast, o Mamilos e o Filhos da Grávida de Taubaté.

No mercado internacional, os programas mais ouvidos são The Joe Rogan Experience, TED Talks Daily e o The Daily.

Ainda em novembro, o Spotify anunciou a aquisição da Megaphone, uma plataforma de publicidade em podcasts, facilitando a entrega de propaganda nos programas e dando mais um passo para a consolidação do formato no serviço.

Retrospectiva podcasts 2020 do Spotify:

Top 10 podcasts mais ouvidos do Brasil

Horóscopo Hoje Café da Manhã Primocast NerdCast Flow Podcast Autoconsciente O Assunto Mamilos Inglês do Zero Filhos da Grávida de Taubaté

Top 10 podcasts mais ouvidos do mundo