Conheça os criadores do hit das redes sociais 'Trava na pose'

Se você ainda não ouviu a frase "Trava na pose, chama no zoom, dá um close", está usando errado as redes sociais. O hit é queridinho de quem faz passinhos no Instagram e no TikTok e, por causa disso, se tornou sucesso no Spotify, figurando desde outubro entre as 100 músicas mais ouvidas do Brasil, ficando em décimo quinto na última semana e permanecendo entre as dez mais tocadas no Brasil por oito semanas seguidas.

Os autores do sucesso são DJ Patrick Muniz, Dj Olliver, Mc Topre e Mc Rennan. "A história da música foi meio assim, Patrick estava em São Paulo e encontrou com o Mc Topre no estúdio, pegou alguns vocais e voltou para Tocantins, Estado onde ele morava antes", lembra Olliver. "Daí ele me ligou e falou que tinha a ideia de uma música, nós começamos a fazer pelo telefone, coloquei o ritmo em Cuiabá e escolhi o vocal do Mc Rennan para complementar", continua, mostrando os vários estados por onde a produção passou.

Mc Rennan confirma a história. O artista, que tem um estúdio no Rio de Janeiro onde grava suas composições, também costuma subir vocais de músicas no SoundCloud. Foi lá que Olliver encontrou o pedaço que faltava na canção. "Ele entrou em contato comigo dizendo que tinha gostado da capela (só a voz), que tinha outra parte do Mc Topre e que iria unir as duas", diz. Assim nasceu o hit.

Mudança de vida

Depois que ganhou as redes, a vida dos autores mudou bastante, com direito a aumento da agenda de shows e vida de celebridade dando entrevistas e sendo reconhecido pelas ruas. "São vários compromissos, shows acontecendo, entrevistas, a galera reconhecendo a gente em todos lugares, pedindo para tirar foto", diz Patrick. "Tudo isso está sendo uma novidade para a gente", celebra.

Olliver, por exemplo, está de malas prontas para a Europa, onde ficará duas semanas fazendo shows em Portugal, Suíça, Irlanda, Espanha e Bélgica. "É a primeira vez que eu viajo para fora do país, não tinha viajado direito nem pelo Brasil", comemora. Já Patrick também está fazendo shows pelo Brasil e está com agenda tão cheia que não conseguiu marcar a turnê pela Europa para agora. "Ficou para o ano que vem, mas estou feliz da vida de estar visitando e conhecendo várias cidades que nem imaginava ir", diz.

A vida também se agitou para Rennan. "Já vinha com uma música bem conhecida pelo público, chamada Cai devagarinho até embaixo. Trava na pose reforçou minha imagem", afirma o funkeiro. Com o arrefecimento da pandemia, a agenda de shows voltou a ficar mais intensa, segundo ele.

Nas redes

O hit tem aval de celebridades, com direito a Neymar fazendo passinhos em comemorações de gols nos jogos da Seleção Brasileira. "A música começou a viralizar, com vários famosos dançando, não estávamos nem acreditando direito", lembram os MCs. "De repente a música foi parar no Fantástico porque um jogador do Internacional, Yuri Alberto, fez 3 gols e pediu a música no programa", contam. Os celulares "travaram de tanta mensagem", dizem. A dança de Neymar e Lucas Paquetá durante o jogo contra a Colômbia nas Eliminatórias da Copa se tornou mais um sonho realizado. "Coração ficou disparado, emocionado, nunca vi tanta gente chamando a gente e marcando a gente nas redes sociais", contam os funkeiros.

Rennan lembra que, na hora, não acreditou no que viu. "Sou muito fã do Neymar, na primeira semana de lançamento do clipe, ele dançou no jogo contra o Uruguai e muitos amigos me marcaram no Instagram", lembra. Nem mesmo a cantora Marília Mendonça tendo publicado um vídeo no Instagram ouvindo a música de Rennan Cai Devagarinho até Embaixo o preparou para este momento de ver o ídolo reproduzindo seu sucesso.

Quais os próximos hits?

O trabalho de hitmaker não pode parar e os artistas já estão preparando novos trabalhos. "Acabei de lançar uma música chamada Viciada na Pegada, que já está indo bem e começou a aparecer em vídeos no TikTok", diz Patrick. "É uma música que acredito muito e fiz em conjunto com meus parceiros de produtora: Mc Duartt e JC NO BEAT, também já estou preparando novidades para o Carnaval e em breve lanço", anuncia.

Olliver disse que já tem um lançamento previsto, mas não revelou detalhes. "Durante a minha viagem para Europa, vou fazer algumas músicas com os gringos para tentar alcançar novos horizontes, pois não podemos parar, né", brinca. "Já adianto que estou empenhado em lançar muitas músicas", revela.