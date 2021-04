Confira opções de fones de ouvido com até 45% de desconto

O site da Amazon oferece diversas promoções em fones de ouvido, disponíveis até domingo (4), às 5h (clique aqui pra ver a página com as ofertas). São opções com ou sem fio, de várias cores, estilos e tamanhos.

Na lista abaixo, selecionamos cinco produtos com até 45% de desconto, caso do fone de ouvido intra-auricular da Motorola, que também vem com microfone imbutido. Outra sugestão da Motorola é o modelo sem fio Vervebuds 110 SH039, que oferece microfone, redução de ruído e tecnologia Bluetooth 5.0 - além de vir com três tamanhos de silicones intra-auriculares, para um encaixe perfeito.

FONES DE OUVIDO EM PROMOÇÃO NA AMAZON

Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio TWS Air PRO Go I2GO (15% de desconto)

Fone de Ouvido Motorola Vervebuds 110 SH039 Bluetooth (10% de desconto)

Fone de Ouvido Motorola Earbuds Intra-Auricular Sport com Microfone (45% de desconto)

Fone Bluetooth Comfort GO I2GO com Microfone e Controle Multimídia (33% de desconto)

Fone de Ouvido Philips Bluetooth SHB3595BK/10 com Microfone (13% de desconto)

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.