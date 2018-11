Confira o line up do megafestival de música de Sorocaba

Grandes nomes do pop, do rock e da música eletrônica prometem agitar a cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, que recebe, nos dias 1º e 2 de dezembro, o “Fábrica Festival”. Bandas nacionais e internacionais como Pitty e Oingo Boingo Former Members são presenças confirmadas.

Com ingressos a partir de R$110, o line up do megafestival será bastante eclético. Dois palcos foram montados no Parque Tecnológico de Sorocaba, junto a grande estrutura de alimentação, brinquedos, camarotes e áreas de descanso.

Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. A entrada de menores de 8 anos de idade não será permitida.

Confira a programação completa:

1º DE DEZEMBRO – SÁBADO - das 10h às 00h

Oingo Boingo Former Members

Pitty

Projota

Os Mutantes

Snake

Playing For Change

Rincon Sapiência

Supercombo

Far From Alaska

Bit Beat Bite Bright

Tique

DJ Mau Mau

DJ Caio Foglieni

DJ Guss

DJ Renato Cohen

DJ Vivi Seixas

2 DE DEZEMBRO – DOMINGO - das 10h às 00h

Soul Asylum

Information Society

Frejat

Nação Zumbi

Baiana System

Nenhum de Nós

Plebe Rude

Scatolove

Scalene

SorryDrummer com MV Bill e Sintese

Valveline

DJ Anderson Noise

DJ Samuel Subcultura

DJ Cashu