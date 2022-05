Confira festivais de música que ocorrem no Brasil além do Rock in Rio e Primavera Sound

Na última quarta-feira, 27, o Primavera Sound anunciou o lineup da primeira edição brasileira do festival que nasceu na Espanha. Durante dois dias, 5 e 6 de novembro, devem passar pelo palco do Distrito Anhebi nomes como Arctic Monkeys, Björk, Gal Costa, Travis Scott, Lorde, Arca, Charli XCX e Phoebe Bridgers.

Para quem gosta de música e curte ter a experiência de festival: shows de vários artistas num mesmo dia e experiências diversas, o ano está recheado de possibilidades. Além do Primavera e do Rock in Rio, dois exemplos grandes, tem, outras opções, para agradar todos os gostos.

Confira abaixo uma programação com festivais de música que acontecem em 2022 no Brasil e programe-se.

Mita

Leia Também Travis Scott vem ao Brasil um ano depois de dez fãs morrerem pisoteados em seu show

Mita é uma sigla par Music Is The Answer. O festival acontece em São Paulo, nos dias 14 e 15 de maio, e no Rio de Janeiro, nos dias 21 de maio e 22 de maio. Essa é sua primeira edição e conta com atrações nacionais e internacionais. Entre os nomes confirmados estão Gorillaz, Two Door Cinema Club, Marcelo D2, Matuê, Liniker, Rüfüs du Sol, Tom Misch, Gilberto Gil In Concert, Luedji Luna, Marina Sena, Black Alien, Xênia França. Algumas atrações variam a depender da cidade.

Lineup São Paulo

Lineup Rio de Janeiro

Os ingressos podem ser adquiridos online e custam R$ 375 (meia) e R$ 750 (inteira). O festival oferece a possibilidade da compra do ingresso social, que custa R$ 420, em que parte do valor do ingresso será destinada a uma instituição beneficente a ser anunciada pela produtora do evento. Também dá para comprar o passaporte para os dois dias em cada cidade, pagando R$ 600.

As apresentações do Festival MITA em São Paulo ocorrem no Spark Arena (Av. Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina). No Rio de Janeiro, os shows acontecem no Jockey Clube (Praça Santos Dumont, 31 - Gávea).

Queremos! Festival

A edição de 2022 do Queremos! Festival acontece no dia 28 de maio no Rio de Janeiro. Com ingressos custando R$ 220 (meia) e R$ 440 (inteira), o evento vai contar com atrações como ATTOOXXA, Baco Exu do Blues, Céu, Drik Barbosa, Emicida, Gilberto Gil, Luedji Luna, Majur e Marina Sena. O festival, cujos ingressos podem ser comprados pelo site www.festival.queremos.com.br, acontece na Marina da Glória, na capital fluminense. É possível também comprar um ingresso de meia-entrada solidária, pagando meia e doando um quilo de alimento.

Festival Somos Rock

O Somos Rock acontece no dia 28 de maio e tem como atrações Capital Inicial, Nando Reis, Os Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Paula Toller, Ira, Biquini Cavadão, Charlie Brown Jr e Engrennagem. Esta é a segunda edição do evento, que tem ingressos custando a partir de R$ 130 até R$ 290. Dá para conseguir comprar ingresso solidário com desconto e doando um quilo de alimento. As entradas podem ser adquiridas no site www.eventim.com.br/artist/somos-rock.

João Rock

No dia 11 de junho, Ribeirão Preto recebe mais uma edição do João Rock. O festival tem atrações como Pitty & Nando Reis dividindo o palco, Djonga, Emicida, Criolo & Céu também dividindo o palco, BaianaSystem, Erasmo Carlos, Gabriel O Pensador, Coruja BC1, entre outras atrações. Segundo o site do festival (www.joaorock.com.br), os ingressos já estão esgotados. O evento acontece no Parque Permanente de Exposições (Av. Orestes Lopes de Camargo - Jardim Jóquei Clube), em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Festival Turá

Essa será a primeira edição do Turá, que acontece nos dias 2 e 3 de julho no gramado em frente ao Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. O festival reúne artistas como Alceu Valença, Baco Exu do Blues, BaianaSystem, Banda Baby, Duda Beat, Emicida, Illy, Lagum, Luísa e os Alquimistas, Marina Sena, Mart’nália, Roberta Sá, Xamã e Zeca Pagodinho. Ao todo, serão mais de 20 atrações, oferecendo mais de 24 horas de músicas brasileiras para o público. Os ingressos custam R$ 384 (inteira) e R$ 192 (meia). Também dá para comprar o ingresso solidário por R$ 221,20. Mais informações em festivaltura.com.br.

CoMA

O Festival CoMA - Consciência, Música e Arte acontece em Brasília entre os dias 4 e 7 de agosto. O evento assume um posicionamento que valoriza a diversidade, acessibilidade e sustentabilidade. Os shows acontecem nos dias 6 e 7. No primeiro dia o público assistirá às apresentações de Urias, Don L, Tasha e Tracie e Akhi Huna. Já no domingo, 7, sobem ao palco Gal Costa, Lamparina, Martinha do Coco e Puro Suco. Os ingressos, à venda no site Sympla, custam entre R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).

Festival Sarará

No dia 27 de agosto, Belo Horizonte recebe mais uma edição do Festival Sarará. O evento acontece no estádio do Mineirão, na capital mineira, e vai contar com shows de Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar, Emicida, Karol Conká, BaianaSystem, Gilsons, Black Alien e Margareth Menezes. Algumas atrações ainda não foram confirmadas. Um especial Elza Soares com presença de Luedji Luna e Rebecca vai homenagear a cantora que morreu este ano. Os ingressos para o Sarará custam de R$ 110 a R$ 330 reais e podem ser adquiridos no Sympla.

Rock In Rio

Entre os dias 2 e 11 de setembro, o Rio de Janeiro recebe o maior festival de música do país. O Rock In Rio, que já tem todos seus ingressos esgotados, recebe, entre outros nomes, artistas como Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Demi Lovato, Guns N' Roses, Måneskin, Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol, Avril Lavigne, Coldplay, Camila Cabello e Dua Lipa.

Primavera Sound São Paulo

Essa é a primeira edição do evento no Brasil, que vai acontecer em São Paulo, entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro. Os shows principais ocorrem no Distrito Anhembi nos dias 5 e 6. Os preços dos ingressos variam de R$ 410 a R$ 1.720 e o público pode optar por somente um ou pelos dois dias de evento, com a opção 'passaporte'. No dia 5, os headliners do festival serão Arctic Monkeys, Björk, Beach House, Gal Costa, Interpol e Mitski. Já no dia 6, Travis Scott, Lorde, Arca, Charli XCX, Phoebe Bridgers e Father Jon Misty serão os headliners.

Festival Rock the Mountain

Em Petrópolis, região serrana do, oacontece em dois fins de semana, 5 e 6, e 12 e 13 de novembro. Por enquanto só dois artistas estão confirmados:. Os ingressos estão sendo vendidos no site do evento: www.rockthemountain.com.br