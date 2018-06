Confira canções da banda The Cranberries na voz de Dolores O'Riordan

Sucesso nos anos 1990, a banda The Cranberries tinha sua marca na carismática Dolores O'Riordan, que morreu nesta segunda, 15, aos 46 anos, em Londres.

Entre os sucessos da banda, que chegou a vender mais de 40 milhões de discos, estão as canções Zombie, Dreams, Linger.

Depois de encerrar a trajetória em 2002, a banda de rock irlandesa voltou aos palcos sete anos depois para uma turnê mundial, em 2012, lançando o álbum Roses.

Nascida em Limerick, na Irlanda, a cantora também lançou trabalhos solos, como os álbuns Are You Listening? (2007) e No Baggage (2009).

Confira alguns vídeos da banda The Cranberries: